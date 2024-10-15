Şimşek kredi kartına vergiyi savundu: Bölgemizde savaşlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de canlı yayınına katıldı, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonomik görünümde olumlu bir tablo çizen Şimşek, enflasyon ve fiyat artışlarının yavaşladığını söyledi. Şu an uyguladıkları politikada ‘devam mesajı’ verdi.

Cari açıkla ilgili konuşan Şimşek, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin ve Lübnan savaşı olmasa cari dengenin sağlanmış olacağını iddia etti:

Türkiye’de makro finansal istikrarsızlıkların birçoğunun temelinde dış kırılganlıklar yatıyor. Geçen yıl programı uygulamaya almadan önce cari açık çok yüksek seviyelerdeydi. Gelinen noktada cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Hem kuzeyde hem güneyde bu bölgesel sıkıntılar olmasaydı büyük ihtimalle Türkiye'de cari açık dengede olurdu. Cari açığı biz kalıcı şekilde milli gelire oranla yüzde 2-2,5'in altına çekmek istiyoruz. Bu seviyelere indiğiniz zaman Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı düşmeye başlıyor. Size kalıcı rezerv biriktirme imkanı sunuyor. Şimdi cari açıkta hakikaten önemli bir eşikteyiz. 10 Ağustos itibarıyla yıllık cari açık 11,3 milyar dolara düştü. Bu tutar, 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomide yüzde 1'in altında. Bunu nasıl burada tutarız konusu, biraz orta vadeli bir konu.

Şimşek, 5-6 yıl sonra Türkiye’de cari fazlanın konuşulacağını savundu. Bunu da “Devletin yönlendirdiği, devletin içinde olduğu, devletin desteklediği bir yapısal dönüşüm var sanayide. Dijital dönüşüm var, yeşil dönüşüm var" sözleriyle gerekçelendirdi.

"Politikanın yeniden inşası zaman aldı"

Şimşek daha sonra enflasyonun arzulanan hızda düşüp düşmediğine yönelik soruya cevap verdi: “Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek” diyen Şimşek şunları kaydetti:

Enflasyon beklentilerin üzerinde: Aylık yüzde 2,97

Para politikasının yeniden inşası zaman aldı. Deprem ve EYT gibi faktörler nedeniyle maliye politikasında sınırlayıcı hususlar var. Buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış ve düşüş devam edecek. Enflasyonda ve fiyat artışlarında yavaşlama var. Kararlıyız, programı uygulayacağız; sonuç veriyor ve enflasyonu düşüreceğiz. Ekonomistlere sorduğumuzda 24 ay sonra enflasyonun yüzde 18 civarı olacağını söylüyorlar. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Program hedeflerimiz iddialı. Dolayısıyla kredibilitemizi bu hedeflere yaklaşarak sağlayacağız. Bugün cari açıkta, bütçede birçok konuda hedefi tutturmuşuz. Enflasyonda da hedeflerimizi tutturacağız, tutturmak için ne gerekiyorsa devam edeceğiz.

Savaş için vergi

Şimşek, TBMM'de görüşülen Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynak aktarılmasını öngören düzenlemeyi de değerlendirdi. Paketin amacının çok açık ve net olduğunu söyledi.

AKP, silaha bütçe arayışında

Söz konusu kaynağın hava savunma sistemleri için kullanılacağını anlattı. Savunma Sanayii İcra Komitesinin üyelerinden birisi olduğunu belirten Şimşek şöyle konuştu:

Şu anda bölgemizde ateş var, savaşlar var. Zor coğrafyada yaşıyoruz. Sıkıntılı mahalledeyiz. Bizim caydırıcılığı artırma dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Çünkü caydırıcılığı artırırsak bölgedeki ateşten korunma kabiliyetimiz artar. Savunma Sanayii Başkanlığına yeni birtakım görevler verildi, denildi ki 'Çelik Kubbe inşa edilecek', Türkiye'yi dışarıdan gelecek füzelere ve saldırılara karşı bütün ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi. Bunlar gelişmiş teknoloji açısından pahalı sistemler. Dedik ki, 'Bütçede şu anda biz deprem yaralarını sarmakla meşgulüz.' 2023'te Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 90 milyar lira vermişiz. Bu sene bunu 165 milyar lira çıkartmışız. Bunu belki daha da katlamamız gerekecek. Çünkü uzun menzilli enstrümanlardan tutun, 5. nesil savaş uçağından tutun, hava savunma sistemleri... Bunlar hepsi pahalı. Tasarımı bir yana geliştirilmesi, üretilmesi, bunlar ciddi kaynak gerektiriyor.

(HA)