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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 19:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 22:02
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI DEĞERLENDİRDİ

Şimşek: "Büyüme yüzde 4,5'le öngörülenden yüksek oranda gerçekleşti"

Hazine ve Maliye Bakanı, "Büyüme 2023'te Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şimşek: "Büyüme yüzde 4,5'le öngörülenden yüksek oranda gerçekleşti"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini "Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz." ifadesiyle değerlendirdi.

TÜİK rakamlarıyla GSYH yüzde 4,5 arttı 

TÜİK'in açıkladığı 2023 IV. Çeyrek, Ekim-Aralık ve 2023 Yıllık  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla  rakamlarıyla "yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,5 arttı."

"Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre %75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu."

"Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı."

GSYH'yi oluşturan faaliyetler sektörlere göre incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %9,0, inşaat %7,8, hizmetler %6,4, diğer hizmet faaliyetleri %4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,8 arttı. Tarım sektörü ise %0,2 azaldı.

"Büyüme OVP öngörüsünün üzerinde" 

Açıklanan GSYH verilerine göre ekonominin 2023'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, "Böylece büyüme 2023'te Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha nitelikli büyümeye doğru..." 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, program doğrultusunda büyümede geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenmenin son çeyrekte de devam ettiğini vurguladı. 2023'ün ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısının, yılın ikinci yarısında 6,6 puana, net dış talebin negatif katkısının ise 4,9 puandan 1,6 puana düştüğüne dikkati çekti. 

Şimşek "2023'te büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz." dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı, "2024'te net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekl[ediklerini]" ve "[...] yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edece[klerini]" dile getirdi. 

(AEK)

Mehmet Şimşek gsyh büyüme rakamları
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