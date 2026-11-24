Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki bir mağarada bulunan çok sayıda insan kalıntısına ilişkin açıklama yaptı.

İHD: Silvan'daki insan kalıntıları etkin biçimde soruşturulmalı

Kalıntıların geçmişte zorla kaybedilen veya hukuka aykırı biçimde öldürülen kişilere ait olabileceğine dikkat çeken İnisiyatif, mağaranın koruma altına alınmasını, kalıntıların bağımsız uzmanlar eşliğinde incelenmesini ve DNA analizleriyle kimlik tespitlerinin yapılmasını istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi temsilcilerinin 19 Kasım'da bölgede yaptığı incelemelere dikkat çeken İnisiyatif, bazı kafataslarında ateşli silah yaralanmasına işaret edebilecek delikler, kemiklerde ise yanık ve kırık izleri bulunduğunu belirtti.

Kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun, kişilerin nasıl yaşamını yitirdiğinin ve mağaraya hangi koşullarda getirildiğinin bilimsel yöntemlerle araştırılması gerektiğini vurgulayan İnisiyatif, bulguların geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin aydınlatılması açısından önemli sorular doğurduğunu kaydetti.

"Toplu ve gizli gömü alanı olarak kullanılmış olabilir"

Silvan ve çevresinin özellikle 1990’lı yıllarda silahlı çatışmaların, zorla kaybetmelerin, yargısız infazların ve faili meçhul cinayetlerin yaşandığı bölgelerden biri olduğunu hatırlatan İnisiyatif, bu tarihsel bağlamın mağarada bulunan kalıntıların geçmişte kaybedilen veya hukuka aykırı biçimde öldürülen kişilere ait olabileceği ihtimalinin araştırılmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Kalıntıların mağaranın farklı katmanlarında ve gelişigüzel biçimde bulunmasına dikkat çeken İnisiyatif, buranın toplu ve gizli bir gömü ya da insan bedenlerinin topluca bırakıldığı bir alan olarak kullanılmış olabileceği şüphesinin bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, "İnsan bedenlerinin kimliklerinden, hikayelerinden ve yakınlarından koparılarak isimsiz biçimde bir mağarada, üst üste veya birbirine karışmış halde bırakılmış olabileceği ihtimali, yaşam hakkına yönelik ağır ihlal şüphelerinin yanı sıra insan onuruna ve ölüye saygı ilkesine aykırı bir muameleye de işaret etmektedir" denildi.

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Bağımsız soruşturma talebi

Devletin şüpheli ölümlerin koşullarını ve sorumlularını ortaya çıkaracak etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlatan İnisiyatif, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkını düzenleyen 2'nci ve işkence ile kötü muamele yasağını düzenleyen 3'üncü maddelerine işaret etti.

Olası devlet görevlisi sorumluluğunun bulunduğu durumlarda soruşturmanın bağımsız, tarafsız ve özenli yürütülmesi gerektiğini belirten İnisiyatif, zorla kaybetmelerde kişilerin akıbeti ve bulundukları yer açıklığa kavuşturulmadığı sürece ihlalin etkilerinin devam ettiğini vurguladı.

İnisiyatif, kalıntıların kimliklendirilmesinin yalnızca adli tıp incelemesi olarak değerlendirilemeyeceğini, kayıp yakınlarının hakikate erişimi, adalet arayışı ve geçmişteki ağır ihlallerle yüzleşme bakımından temel bir yükümlülük olduğunu kaydetti.

Açıklamada, yakınlarının akıbetini yıllardır öğrenemeyen ailelerin belirsizlik içinde bırakılmasının acıyı derinleştirdiği, cenazelerin teslim edilmemesi ve inançlara uygun defin ile anma ritüellerinin gerçekleştirilememesinin yas süreçlerini kesintiye uğrattığı belirtildi.

İnisiyatif, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Barışın inşası, geçmişte yaşanan ağır ihlallerin üzerinin örtülmesiyle değil, hakikatin açığa çıkarılması, sorumluların hesap vermesi ve mağdurların haklarının tanınmasıyla mümkündür. Kayıpların akıbeti belirsizliğe terk edilemez; yaşamını yitirenler kimliksiz, yakınları ise yanıtsız bırakılamaz."

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Ne olmuştu? Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan bir mağarada çok sayıda insana ait kemik ve kafatası kalıntıları ortaya çıkarıldı. İnsan kalıntılarının bulunmasının ardından İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu ve ÖHD Diyarbakır Şubesi temsilcileri bölgede inceleme yaptı. İncelemelerde mağaranın farklı katmanlarında insan kemiklerine rastlanırken, bazı kafataslarında ateşli silah yaralanmasına işaret edebilecek delikler, kemiklerde ise yanık ve kırık izleri bulunduğu belirtildi. Bulgular, kalıntıların kimlere ait olduğu, nasıl yaşamlarını yitirdikleri ve mağaraya hangi koşullarda getirildikleri sorularını gündeme getirdi. Özellikle 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan zorla kaybetmeler, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetler nedeniyle kalıntıların o dönemde kaybedilen kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(FY)