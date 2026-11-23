İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Silvan kırsalındaki bir mağarada insan kemiklerinin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine 19 Kasım'da bölgede inceleme yaptı.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, bölge 1990'lı yıllarda JİTEM bağlantılı faili meçhul cinayet ve zorla kaybetmelerle anılıyor.

Üç katmanlı mağara

Halk arasında "Ecnebi Mağarası" olarak bilinen yer, Çîçika mahallesine yakın bir dağın zirvesinde bulunuyor. İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp Komisyonu üyesi Fırat Akdeniz ve bölgeyi bilen bir yurttaş, 50 metrelik bir halatla mağaraya indi. Mağaranın ilk katmanında birkaç kafatası ve kemik görüldü. Daha dar bir girişten inilen ikinci katmanda ise heyet daha ağır bir tablo ile karşılaştı.

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Her karışta kemik

İkinci katmanda Akdeniz'in ifadesine göre 15 ila 20 arasında kafatası ve yüzlerce kemik bulundu. Kafataslarından bazıları çocuklara ait gibi görünüyordu. Kemikler toprağın ve taşların altından çıkıyordu. Heyet, mağaranın üçüncü katmanına da indi, ancak oksijenin çok az olduğunu belirtti.

Kurşun izi ve yanık izleri

Heyet, bazı kafatasında kurşun darbesine benzeyen deliklerin olduğunu gözlemledi. Katmanın ortasındaki taşların yanık izi taşıdığı, bazı kemiklerde de yanık izleri bulunduğu belirtildi. Mağarada herhangi bir kıyafet parçasına rastlanmadı.

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"Sayıyı tam tespit edemedik"

Fırat Akdeniz, kemiklerin yakın bir döneme ait olabileceğinin ilk izlenimi olduğunu söyledi. Akdeniz, "Sayıyı tam tespit edemedik" dedi ve benzer mağaraların başka yerlerde de çıkabileceği endişesini dile getirdi.

🔻 Silvan'daki mağarada onlarca insan kemiği bulundu: "JİTEM bağlantılı faili meçhul bölgesi" 👉 İHD, Diyarbakır Barosu ve ÖHD'nin 19 Kasım'daki incelemesinde, Silvan kırsalındaki üç katmanlı mağarada onlarca insan kemiği ve kafatası bulundu. 👉 Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, bölge 1990'lı yıllarda JİTEM bağlantılı faili meçhul cinayet ve zorla kaybetmelerle anılıyor. https://t.co/EAbW2Pp4YP — bianet (@bianetorg_) November 23, 2026

Dernekler, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatılması için başvurdu. Başvuruda, kemiklerin keşifle toplanması, Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kimlik ve yaş tespiti yapılması, DNA eşleştirmesi için yakınlarından örnek alınması, olay yerinin korunması, geçmiş gözaltı kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi istendi.

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Ne olmuştu? İHD, Diyarbakır Barosu ve ÖHD Diyarbakır Şubesi'nin ihbar üzerine yaptığı incelemede, Silvan kırsalındaki üç katmanlı mağarada onlarca insan kemiği ve kafatası gördü. Dernekler, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ivedi soruşturma istedi.

(FY)