Silvan Belediyesi: Tedavisi biten hayvanları aldığımız yere bırakacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Silvan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören kanun teklifinin yasalaşmasından sonra belediyenin köpekleri toplamaya başladığı yönündeki görüntülerle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

Diyarbakır-Silvan Belediyesi, dün (30 Temmuz) sosyal medya hesabından, Silvan sokaklarındaki bazı köpeklerin toplatıldığını fotoğraflarla duyurmuş ve ardından gönderiyi silmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Silvan Belediyesi Veteriner Uzman Hekimi Ferhat Cemiloğlu, ilçede hayvanların kısırlaştırılması, yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için rutin çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kamuoyuna Duyuru!

Belediyemiz Veteriner Uzman Hekimi Ferhat Cemiloğlu tarafından rutin olarak ilçemizde, hayvanların kısırlaştırılması, yaralı ve hasta olanların tedavisi için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’nin gündemine oturan ve hayvanları uyutmayı hedefleyen yasaya Silvan… pic.twitter.com/CTIDFypuAE — Silvan Belediyesi (@silvanbeltr) July 30, 2024

1690 köpek ve 300 kedi kısırlaştırıldı

Türkiye gündeminde olan ve sokaktaki hayvanları öldürmeyi hedefleyen yasaya karşı olduklarını vurgulayan Cemiloğlu, üç yıldır kısırlaştırma işlemlerinin sürdüğünü, çalışmaları sayesinde 1690 köpeğin ve 300 kedinin kısırlaştırıldığını söyledi.

Cemiloğlu, sosyal medyada çıkan haberlerin manipülatif olduğunu, işlemlerin steril ortamda ve mevzuata uygun yapıldığını belirtti ve hayvanların öldürülmesine karşı olduklarını, belediye olarak “uyutma” adı altındaki işlemleri uygulamayacaklarını vurguladı.

Cemiloğlu son olarak, barınakta yapılan genişletme ve peyzaj çalışmalarıyla hayvanlara doğal bir ortam sağlandığını ve tedavi sonrası hayvanların aldıkları yerlere geri bırakıldığını belirtti. (TY)