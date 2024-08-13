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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 16:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 16:41
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Silopi’deki patlamada yaralanan üç kişinin tedavisi sürüyor

Durumu kritik olan yaralılardan Nadir Timur’un tedavisi Silopi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Silopi’deki patlamada yaralanan üç kişinin tedavisi sürüyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesi kırsalında bulunan Siyahkaya yolunda dün (12 Ağustos) meydana gelen patlamada Abit Çevik isimli bir kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından yaralanan sekiz kişiden beşi Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, durumu ağır olan yaralılardan Nadir Timur’un tedavisi Silopi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, yaralılardan ikisi de Diyarbakır’daki farkı hastanelere sevk edildi.  

Şırnak Silopi’de patlama
Şırnak Silopi’de patlama
12 Ağustos 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamadan sonra “Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir,” demişti. (TY)

şırnak silopi patlama Ali Yerlikaya
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