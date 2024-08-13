Silopi’deki patlamada yaralanan üç kişinin tedavisi sürüyor

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesi kırsalında bulunan Siyahkaya yolunda dün (12 Ağustos) meydana gelen patlamada Abit Çevik isimli bir kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından yaralanan sekiz kişiden beşi Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, durumu ağır olan yaralılardan Nadir Timur’un tedavisi Silopi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, yaralılardan ikisi de Diyarbakır’daki farkı hastanelere sevk edildi.

Şırnak Silopi’de patlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamadan sonra “Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir,” demişti. (TY)