Silopi'de seçim kavgasının yaşandığı beldede sokağa çıkma yasağı

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Beldeye asker konuşlandırıldı.

Yasak kararı, beldede seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Nadir Tosun’un kazanmasının ardından AKP’liler ile Yeniden Refah Partililer (YRP) arasında yaşanan kavga nedeniyle alındı.

31 Mart’ta Tosun yüzde 57,54 oy aymıştı. YRP adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41,70’te kalmıştı. 3 bin 18 seçmenin sandığa gittiği beldede dışarıdan 300 seçmen taşındığı iddiası vardı.

Mevcut belediye başkanı Nadir Tosun'un seçimi kazanmasıyla birlikte, kaybeden Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit'in ailesiyle Tosun'un ailesi arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüşmüştü. Olayda 7 kişi yaralanmıştı.

(HA)