KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 14:35
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 16:20
Sillyon Antik Kenti’nde Roma dönemine ait dört mezar bulundu

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran: “Buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sillyon Antik Kenti’nde Roma dönemine ait dört mezar bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygısıyla yüksek bir tepeye kurulan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındıran Antalya’nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait dört mezar bulundu.

Mezarlardan birinde üç kişiye ait üç farklı dönemden gömüye rastlanıldı. Mezarın içinden yüzük, küpe, saç tokası ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, Anadolu Ajansı muhabirine, Sillyon Antik Kenti’nin 2025 sezonu kazı çalışmaların başlarında eşi olmayan bir Roma dönemine ait mezarla karşılaştıklarını söyledi.

“Mezardaki kimseler aristokratlar”

Roma mezarının oda tipi olarak tanımladıkları mezar özelliğine sahip olduğunu belirten Taşkıran, şöyle dedi:

“Kare planlı forma sahip oda tipinin tam merkezine mezar yapıldığını ve burada birtakım gömü çeşitlerinin olduğunu gördük. Mezarda 3 bireye ait 3 farklı döneme ait gömüye rastladık. İlki erken dönemde bir gömü olmuş, sonra onun iskeleti süpürülmüş ikinci gömü ve sonra üçüncü birey buraya konulmuş. 

“Kazı çalışmaları sırasında ölü veya mezar hediyesi olarak isimlendirdiğimiz birtakım arkeolojik eserlerle karşılaştık. Bulunan sikkeler dönem tayini yapmamızı sağladı ve mezarda pişmiş toprak, cam eserler, figürinler (heykelcikler) ve farklı metal aksanlar elde edildi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsa'dan sonra 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini gördük. Bu gömünün hem Sillyon hem de bölge arkeolojisi açısından son derece önemli olduğu sonucuna vardık çünkü buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık. Mezardaki kimselerin kent için önde gelen aristokratlar olduğunu göstermesi açısından önemli. Mezarda küpe, yüzük, saç tokası gibi birtakım eserler bulundu.” (TY)

İstanbul
Sillyon Antik Kenti Antalya Serik arkeoloji kazı çalışmaları Roma dönemi
ilgili haberler
Sivas Surp Minas Kilisesi’ndeki kazılar, tarihi yapıyı harabeye çevirdi
10 Temmuz 2025
/haber/sivas-surp-minas-kilisesindeki-kazilar-tarihi-yapiyi-harabeye-cevirdi-309331
İznik’teki kazıda Hıristiyan mezarlığı ve kilise ortaya çıktı
11 Haziran 2025
/haber/iznikteki-kazida-hiristiyan-mezarligi-ve-kilise-ortaya-cikti-308280
Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor
15 Mayıs 2025
/haber/labraunda-antik-kenti-nin-teras-duvarlari-gun-yuzune-cikariliyor-307472
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda pati izlerine rastlandı
8 Ocak 2025
/haber/herakleia-antik-kenti-ndeki-kazilarda-pati-izlerine-rastlandi-303444
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
