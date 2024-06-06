Silivri Kadın Cezaevi’nde yönetmelik dışı uygulama: “Yenisini almak isteyen eski kıyafetini çöpe atsın”

Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun (Silivri Cezaevi) içindeki kadın kapalı cezaevinde, cezaevi yönetiminin yönetmelikte yer almayan bir uygulamayı başlattığı öğrenildi.

Cezaevi Kıyafet Yönetmeliği'nde olmamasına rağmen, kadın mahpuslardan yeni kıyafet alabilmeleri için eski kıyafetlerini çöpe atmalarının isteniyor.

Bu uygulamaya karşı itiraz dilekçesi yazan kadın mahpusların başvuruları ise sonuçsuz bırakılıyor.

Yönetmeliğe göre, her cezaevinde kıyafet kotası bulunuyor ve bu kotayı güncellemek için mahpuslar giymedikleri kıyafetleri ailelerine vererek yeni kıyafetler alabiliyorlardı. Yeni kıyafetler ise ziyaretçiler veya kargo aracılığıyla cezaevine ulaştırılıyordu.

Ancak geçen yıl, Silivri Cezaevi’ndeki kadın mahpuslara "Artık ailenize eşya teslim edemezsiniz. Kıyafetlerinizi çöpe atacaksınız" denilmeye başlandı ve bu konuda baskı uygulanıyor. Yönetmelikte böyle bir kural bulunmamasına rağmen bu uygulama devam ediyor. Mahpuslar, maddi olarak zor durumda kaldıkları için bu duruma tepki gösteriyorlar.

Açlığı anlatan mektuba sansürde “Silivri” farkı

“Keyfi bir uygulama”

Avukat Esin Yeşilırmak'in bianet’e “kıyafet dayatması”na dair şu bilgileri paylaştı:

*Cezaevi yönetimi, ilk başta "Kıyafetlerinizi kışlık ve yazlık olarak ayırın, biz depoya kaldıracağız" demişti. Ancak depo dolunca veya başka bir sorun ortaya çıkınca, yönetim bu uygulamayı da askıya alarak mahpuslardan kıyafetlerini tekrar çöpe atmalarını istiyor. Yönetmelikte böyle bir düzenleme yok. Bu keyfi bir uygulama.

*31 Mayıs'ta müvekkilimle görüştüğümde, hâlâ kışlık kıyafetleriyle duruyordu. Yazlık kıyafetleri alabilmesi için kışlık kıyafetlerini çöpe atması gerekiyor, fakat bunu yapmak istemiyor. Bu uygulama, mahpuslar için büyük bir mali yük oluşturuyor.

*Yönetmeliğe göre mahpuslar kıyafetlerini değiştirebilirler, ancak yönetmelikte kıyafetlerin çöpe atılması gerektiği belirtilmiyor. Silivri Cezaevi'nde 10 tane cezaevi bulunuyor ve bu uygulama sadece kadınların kaldığı cezaevinde geçerli. Diğer cezaevlerinde böyle bir uygulama yok.

*Bu, Silivri Cezaevi’nde ilk ihlal değil. Yeşilırmak, Silivri’de kadınların kaldığı cezaevinde daha önce evcil hayvanların da kabul edilmediğini belirtti. İlk başta mahpusların muhabbet kuşu gibi evcil hayvanları kabul edilmemişti, ancak bu durum mahpusların itirazları sonucunda düzeltilmişti. Umarız bu kıyafet sorunu da çözülür.

Marmara Kadın Kapalı Cezaevi: Reddediyoruz

İddiaları sormak için aradığımız Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nden bir yetkili, iddiaları kabul etmedi, "Mevzuat çok açık. Fazla kıyafetler depoya alınır ve sonrasında ziyaretçilere verilir. Bu iddia sahipleri savcılığa başvursun gerekli incelemeler yapılır" dedi.

Mahpusların kıyafet hakları neler? Adalet Bakanlığı’nın sitesinden yer alan bilgilere göre cezaevlerindeki mahpusların kıyafetlere dair hakları şöyle: * Ceza İnfaz Kurumu ve askeri personel üniformalarına benzerlik taşıyan lacivert, mavi, turuncu, siyah ve askeri üniforma renkleri (haki yeşil vb.) eşyalar ile deri niteliği taşıyan eşyalar kuruma kabul edilmez. * Ziyaretçiler sadece; Ayakkabı,

Kazak, eşofman alt, eşofman

Üst, tişört, şort, capri, hırka, yelek, ceket, mont, kaban, pantolon, gömlek, içlik alt, içlik

Üst, bere, termal mest, fotoğraf ve kitap getirebilir.

Şişme ve Deri ürünler alınmamaktadır.

Askeri desenli,İnfaz Koruma Memuru üniformasına benzer ve kapşonlu eşyalar alınmamaktadır

Ziyaretçilerin getirdiği veya kargo ile gönderdiği yukarıda yazılı eşyalar bakanlığımızın belirttiği sayılar dikkate alınarak H/T lara verilmektedir.(fazla olanlar ziyaretçiden alınmaz/kargo ile gönderilmişse H/T tarafından değişim yapılabilir)

Kantinde satışı bulunan atlet,çorap,iç çamaşırı,havlu,terlik,nevresim,battaniye,çarşaf,vb. ürünlerin kargo ve ziyaretçi tarafından kabulü yapılmamaktadır.(Bayan H/T lar için atlet,iç çamaşırı,terlik,havlu,çorap alınmaktadır.)

Kol saati ve tesbih PTT yoluyla alınmaktadır.

Yüksek değere sahip tesbih ve kol saati H/T lara verilmez,Emanet Eşya Deposuna kaldırılır.

Dijital ve çok fonksiyonlu kol saatleri verilmez.

(EMK)