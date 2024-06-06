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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:55
3 dk Okuma

Silivri Kadın Cezaevi’nde yönetmelik dışı uygulama: “Yenisini almak isteyen eski kıyafetini çöpe atsın”

Cezaevi yönetimi, eski kıyafetlerini çöpe atmayan mahpuslara yeni kıyafet vermiyor. Bu uygulamaya karşı itiraz dilekçesi yazan kadın mahpusların başvuruları ise sonuçsuz bırakılıyor. Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nden bir yetkili, iddiaları kabul etmedi, "Mevzuat çok açık. Fazla kıyafetler depoya alınır ve sonrasında ziyaretçilere verilir. Bu iddia sahipleri savcılığa başvursun gerekli incelemeler yapılır" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Silivri Kadın Cezaevi’nde yönetmelik dışı uygulama: “Yenisini almak isteyen eski kıyafetini çöpe atsın”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun (Silivri Cezaevi) içindeki kadın kapalı cezaevinde, cezaevi yönetiminin yönetmelikte yer almayan bir uygulamayı başlattığı öğrenildi.

Cezaevi Kıyafet Yönetmeliği'nde olmamasına rağmen, kadın mahpuslardan yeni kıyafet alabilmeleri için eski kıyafetlerini çöpe atmalarının isteniyor.

Bu uygulamaya karşı itiraz dilekçesi yazan kadın mahpusların başvuruları ise sonuçsuz bırakılıyor.

Yönetmeliğe göre, her cezaevinde kıyafet kotası bulunuyor ve bu kotayı güncellemek için mahpuslar giymedikleri kıyafetleri ailelerine vererek yeni kıyafetler alabiliyorlardı. Yeni kıyafetler ise ziyaretçiler veya kargo aracılığıyla cezaevine ulaştırılıyordu.

Ancak geçen yıl, Silivri Cezaevi’ndeki kadın mahpuslara "Artık ailenize eşya teslim edemezsiniz. Kıyafetlerinizi çöpe atacaksınız" denilmeye başlandı ve bu konuda baskı uygulanıyor. Yönetmelikte böyle bir kural bulunmamasına rağmen bu uygulama devam ediyor. Mahpuslar, maddi olarak zor durumda kaldıkları için bu duruma tepki gösteriyorlar.

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“Keyfi bir uygulama”

Avukat Esin Yeşilırmak'in bianet’e “kıyafet dayatması”na dair şu bilgileri paylaştı:

*Cezaevi yönetimi, ilk başta "Kıyafetlerinizi kışlık ve yazlık olarak ayırın, biz depoya kaldıracağız" demişti. Ancak depo dolunca veya başka bir sorun ortaya çıkınca, yönetim bu uygulamayı da askıya alarak mahpuslardan kıyafetlerini tekrar çöpe atmalarını istiyor. Yönetmelikte böyle bir düzenleme yok. Bu keyfi bir uygulama.

*31 Mayıs'ta müvekkilimle görüştüğümde, hâlâ kışlık kıyafetleriyle duruyordu. Yazlık kıyafetleri alabilmesi için kışlık kıyafetlerini çöpe atması gerekiyor, fakat bunu yapmak istemiyor. Bu uygulama, mahpuslar için büyük bir mali yük oluşturuyor.

*Yönetmeliğe göre mahpuslar kıyafetlerini değiştirebilirler, ancak yönetmelikte kıyafetlerin çöpe atılması gerektiği belirtilmiyor. Silivri Cezaevi'nde 10 tane cezaevi bulunuyor ve bu uygulama sadece kadınların kaldığı cezaevinde geçerli. Diğer cezaevlerinde böyle bir uygulama yok.

*Bu, Silivri Cezaevi’nde ilk ihlal değil. Yeşilırmak, Silivri’de kadınların kaldığı cezaevinde daha önce evcil hayvanların da kabul edilmediğini belirtti. İlk başta mahpusların muhabbet kuşu gibi evcil hayvanları kabul edilmemişti, ancak bu durum mahpusların itirazları sonucunda düzeltilmişti. Umarız bu kıyafet sorunu da çözülür.

Marmara Kadın Kapalı Cezaevi: Reddediyoruz

İddiaları sormak için aradığımız Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nden bir yetkili, iddiaları kabul etmedi, "Mevzuat çok açık. Fazla kıyafetler depoya alınır ve sonrasında ziyaretçilere verilir. Bu iddia sahipleri savcılığa başvursun gerekli incelemeler yapılır" dedi. 

Mahpusların kıyafet hakları neler?

Adalet Bakanlığı’nın sitesinden yer alan bilgilere göre cezaevlerindeki mahpusların kıyafetlere dair hakları şöyle:

* Ceza İnfaz Kurumu ve askeri personel üniformalarına benzerlik taşıyan lacivert, mavi, turuncu, siyah ve askeri üniforma renkleri (haki yeşil vb.) eşyalar ile deri niteliği taşıyan eşyalar kuruma kabul edilmez.

* Ziyaretçiler sadece;

  • Ayakkabı,
  • Kazak, eşofman alt, eşofman
  • Üst, tişört, şort, capri, hırka, yelek, ceket, mont, kaban, pantolon, gömlek, içlik alt, içlik
  • Üst, bere, termal mest, fotoğraf ve kitap getirebilir.
  • Şişme ve Deri ürünler alınmamaktadır.
  • Askeri desenli,İnfaz Koruma Memuru üniformasına benzer ve kapşonlu eşyalar alınmamaktadır
  • Ziyaretçilerin getirdiği veya kargo ile gönderdiği yukarıda yazılı eşyalar bakanlığımızın belirttiği sayılar dikkate alınarak H/T lara verilmektedir.(fazla olanlar ziyaretçiden alınmaz/kargo ile gönderilmişse H/T tarafından değişim yapılabilir)
  • Kantinde satışı bulunan atlet,çorap,iç çamaşırı,havlu,terlik,nevresim,battaniye,çarşaf,vb. ürünlerin kargo ve ziyaretçi tarafından kabulü yapılmamaktadır.(Bayan H/T lar için atlet,iç çamaşırı,terlik,havlu,çorap alınmaktadır.)
  • Kol saati ve tesbih PTT yoluyla alınmaktadır.
  • Yüksek değere sahip tesbih ve kol saati H/T lara verilmez,Emanet Eşya Deposuna kaldırılır.
  • Dijital ve çok fonksiyonlu kol saatleri verilmez.

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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