Silivri'den ilk mesaj: "Erdoğan’a artık yeter"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mart akşamı çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde, 23 Mart günü öğlen saatlerinde tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. İmamoğlu, tutuklama kararından yaklaşık 4,5 saat sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

TBB ve İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı:

"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.

Erdoğan’a “artık yeter” dedi.

Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum.

O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."