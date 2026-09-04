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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 07:19 4 Eylül 2026 07:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 07:26 4 Eylül 2026 07:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Silivri'deki gemi kazası: Birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı

Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Alsu gemisinde aşçı dışındaki 9 mürettebatın ifadeleri alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Silivri'deki gemi kazası: Birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı
Fotoğraf: AA.
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında salı günü (2 Eylül) sabaha karşı Türk bayraklı Alsu isimli tanker ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu'yla irtibat kesilmişti. Battığı belirtilen gemi ve 10 personeli arama çalışmaları devam ediyor.

Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor
Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor
3 Eylül 2026

Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Alsu gemisinde aşçı dışındaki 9 mürettebatın ifadeleri alındı.

Gemide alınan ifadelerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi. Geminin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Silivri gemi kazası soruşturma tutuklama
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