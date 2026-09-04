Silivri'deki gemi kazası: Birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında salı günü (2 Eylül) sabaha karşı Türk bayraklı Alsu isimli tanker ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu'yla irtibat kesilmişti. Battığı belirtilen gemi ve 10 personeli arama çalışmaları devam ediyor.

Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor

Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Alsu gemisinde aşçı dışındaki 9 mürettebatın ifadeleri alındı.

Gemide alınan ifadelerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi. Geminin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

(FY)