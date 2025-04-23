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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 16:15
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Can kaybı ve yıkılan binamız yok

Belediye, “Silivri’mizde yaşanan depremler dolayısıyla Afet Koordinasyon Merkezi’mizde tüm kurumlarımız ile teyakkuz halindeyiz,” açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Can kaybı ve yıkılan binamız yok
Fotoğraf: Silivri Belediyesi/X

İstanbul’da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Belediyesi AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Kaymamak Toğan, tüm mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirterek, “Bize şu an için intikal eden yıkık bina ve olumsuz bir durum yok. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda bu anlamda intikal eden herhangi bir olumsuz bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızın sakin olmalarını ve sadece resmî kurumların açıklamalarını ve bildirimlerini itibar etmelerini istiyoruz,” dedi.

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“Arama-tarama çalışmaları devam ediyor”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise büyük bir deprem yaşadıklarını vurguladı, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlarken bir anda büyük bir panik yaşadık,” diye konuştu.

Tüm resmi kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını belirten Balcıoğlu, Silivri’deki duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Silivri’mizde 35 mahallemizin 28’sine ulaştık. Köy ve mahallerimizde herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldı. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz. Riskli binalardan uzak durulmalı. Toplanma alanları var zaten bütün herkesi oraya davet ediyoruz. İkinci bir uyarıya kadar evlerinize girmemenizi rica ediyoruz. Yiyecek, içecek ne ihtiyacınız varsa, yaşam ihtiyaçlarınızı bizden karşılayabilirsiniz. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda sayın kaymakamımızın da belirttiği gibi can kaybımız yok, yıkılan binamız yok. Arama, tarama çalışmalarımız devam ediyor.”

Öte yandan, Silivri Belediyesi sosyal medya hesabından, “Silivri’mizde yaşanan depremler dolayısıyla Afet Koordinasyon Merkezi’mizde tüm kurumlarımız ile teyakkuz halindeyiz. Olumsuz durumlarda 444 20 47’den ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz,” paylaşımında bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
silivri belediyesi İstanbul Silivri 23 Nisan İstanbul Depremi
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