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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 08:03 2 Eylül 2026 08:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 08:14 2 Eylül 2026 08:14
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Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında Türkiye bayraklı iki ticari gemi çarpıştı.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre kaza, 2 Eylül Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli’den Aliağa’ya giden ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

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10 personelle irtibat kurulamıyor

Kazanın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz aracı ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Valilik, ekiplerin ilk tespitlerine göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığını açıkladı.

TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle ise henüz irtibat kurulamadı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gemi kazası Silivri
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