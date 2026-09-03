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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 08:01 3 Eylül 2026 08:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 09:08 3 Eylül 2026 09:08
Okuma Okuma:  2 dakika

Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor

Kazada haber alınamayan mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, ailelere süreçle ilgili kriz merkezinden bilgi aktarılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor
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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin 10 mürettebatını arama çalışmaları 24 saati geride bıraktı. Çalışmalara 18 yüzer unsurun yanı sıra 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak katılıyor.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil (35 kilometre) güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan kuru yük gemisi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan ise kazanın ardından haber alınamadı.

Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor

10 mürettebatı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Silivri’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinden koordine ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay ekipleri destek veriyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir gemiyle de su altında arama gerçekleştiriliyor.

Kazada haber alınamayan mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, ailelere süreçle ilgili kriz merkezinden bilgi aktarılıyor.

Savcılık inceleme başlattı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın meydana geliş nedeni, gemilerin seyir durumları ve olayın sorumluluk boyutunun araştırılması bekleniyor.

Kaza bölgesine İstanbul İl AFAD Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerine çok sayıda deniz aracı ve hava unsuru katılıyor.

Ne olmuştu?

Kocaeli’den Aliağa’ya boş olarak seyreden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Silivri gemi kazası
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