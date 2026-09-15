Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan’ın cesedi bulundu

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 2 Eylül’de meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında bulunan erkek cesedinin, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu tespit edildi.

Silivri açıklarında gemi kazası: 10 kişi için arama çalışması sürüyor

10 kişilik kayıp mürettebat

Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan inceleme ve DNA analizi sonucunda cesedin, “Tuğberk İmamoğlu” gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da dün denizde bulunan cesedin Yaşar Kayhan’a ait olduğunun DNA analizi sonucu tespit edildiğini açıkladı.

Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor

Ne olmuştu? Kocaeli’den Aliağa’ya boş olarak seyreden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

(FY)