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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 12:17 15 Eylül 2026 12:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 12:26 15 Eylül 2026 12:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan’ın cesedi bulundu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dün denizde bulunan cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1. Kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğunun DNA analizi sonucu tespit edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan’ın cesedi bulundu
Fotoğraf: AA.
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Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 2 Eylül’de meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında bulunan erkek cesedinin, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu tespit edildi.

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10 kişilik kayıp mürettebat

Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan inceleme ve DNA analizi sonucunda cesedin, “Tuğberk İmamoğlu” gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da dün denizde bulunan cesedin Yaşar Kayhan’a ait olduğunun DNA analizi sonucu tespit edildiğini açıkladı.

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Ne olmuştu?

Kocaeli’den Aliağa’ya boş olarak seyreden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Silivri gemi arama kurtarma
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