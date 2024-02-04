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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Şubat 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2024 12:12
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Şili’deki orman yangınlarında 51 kişi hayatını kaybetti

Şilili yetkililer, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde 29 orman yangınının sürdüğünü; yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şili’deki orman yangınlarında 51 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Raidió Teilifís Éireann

Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney kesimindeki ormanlar yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

CNN'in haberine göre, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artabileceğini söyledi. Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Carolina Toha da itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

1100 ev hasar gördü

Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiğini, orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili basınında çıkan haberlere göre, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıkladı. (AS)

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