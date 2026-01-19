Şili’deki orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti

Şili’nin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde 17 Ocak’tan bu yana süren orman yangınları 18 kişinin hayatına mal oldu. Yangınlar yerleşim alanlarını tehdit etmeyi sürdürürken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınların etkili olduğu bölgelerde felaket durumu ilan ettiklerini açıkladı. Boric, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla 18 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit ettik. Ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz. Özellikle Penco ve Tome’nin bazı bölgelerinde durum kritik” dedi.

AA'nın haberine göre, Boric, olumsuz hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı. Yangınlarla mücadelenin öncelik olduğunu söyleyen Boric, aynı zamanda etkilenen ailelerin yaşadığı insani dramın göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Biobio bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 300 ev tamamen yandı. Ekipler, mağdurlara destek sağlamak ve alevlerin yeni yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerel basın, farklı noktalarda devam eden yangınların şu ana kadar yaklaşık 18 bin hektarlık alanı küle çevirdiğini aktardı.

Şili, son yılların en ağır orman yangını felaketini Şubat 2024’te Valparaiso bölgesinde yaşamış, o yangınlarda 136 kişi hayatını kaybetmişti.

