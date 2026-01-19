ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 08:30 19 Ocak 2026 08:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 08:33 19 Ocak 2026 08:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Şili’deki orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti

Biobio bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 300 ev tamamen yandı. Ekipler, mağdurlara destek sağlamak ve alevlerin yeni yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şili’deki orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Şili’nin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde 17 Ocak’tan bu yana süren orman yangınları 18 kişinin hayatına mal oldu. Yangınlar yerleşim alanlarını tehdit etmeyi sürdürürken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınların etkili olduğu bölgelerde felaket durumu ilan ettiklerini açıkladı. Boric, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla 18 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit ettik. Ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz. Özellikle Penco ve Tome’nin bazı bölgelerinde durum kritik” dedi.

AA'nın haberine göre, Boric, olumsuz hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı. Yangınlarla mücadelenin öncelik olduğunu söyleyen Boric, aynı zamanda etkilenen ailelerin yaşadığı insani dramın göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Biobio bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 300 ev tamamen yandı. Ekipler, mağdurlara destek sağlamak ve alevlerin yeni yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerel basın, farklı noktalarda devam eden yangınların şu ana kadar yaklaşık 18 bin hektarlık alanı küle çevirdiğini aktardı.

Şili, son yılların en ağır orman yangını felaketini Şubat 2024’te Valparaiso bölgesinde yaşamış, o yangınlarda 136 kişi hayatını kaybetmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangınları Orman yangınları artıyor Şili'de orman yangınları
ilgili haberler
Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi
17 Ağustos 2025
/haber/gelibolu-daki-orman-yangini-devam-ediyor-5-koy-tahliye-edildi-310507
TAM OLARAK KONTROL ALTINA ALINAMADI
Çanakkale: Orman yangını büyüyor, köyler boşaltılıyor, Boğaz trafiğe kapatıldı
11 Ağustos 2025
/haber/canakkale-orman-yangini-buyuyor-koyler-bosaltiliyor-bogaz-trafige-kapatildi-310321
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi
17 Ağustos 2025
/haber/gelibolu-daki-orman-yangini-devam-ediyor-5-koy-tahliye-edildi-310507
TAM OLARAK KONTROL ALTINA ALINAMADI
Çanakkale: Orman yangını büyüyor, köyler boşaltılıyor, Boğaz trafiğe kapatıldı
11 Ağustos 2025
/haber/canakkale-orman-yangini-buyuyor-koyler-bosaltiliyor-bogaz-trafige-kapatildi-310321
Sayfa Başına Git