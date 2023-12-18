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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 11:01
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 11:02
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Şili’de yeni Anayasa’ya ikinci “hayır”

Referandumda yeni Anayasa’nın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 44,24, istemeyenlerin oranı yüzde 55,76 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/silide-yeni-anayasaya-ikinci-hayir.jpg
Fotoğraf: AA

Şili'de, darbe döneminden kalma Anayasa’nın değiştirilmesi için ikinci kez referandum düzenlendi. Sonuç değişmedi, sandıktan “hayır” oyu çıktı.

Şili Seçim Servisi verilerine göre, ülkede yeni Anayasa’nın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 44,24, istemeyenlerin oranı ise yüzde 55,76 olarak belirlendi.

Bu sonuca göre, diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kalacak.

Boric: Sonucu kabul etmenin zamanı geldi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, La Moneda Sarayı'nda yaptığı açıklamada, önceliklerinin değiştiğini belirterek, görev süresi boyunca yeni bir anayasal sürece kapalı olacaklarını söyledi.

Aynı hatayı tekrar etmemeleri gerektiğini dile getiren Boric, “Artık karşı seçeneği öne sürenlerin elde ettiği sonucu kabul etmenin zamanı geldi ancak sandığa gidenlerin önemli bir kısmının da olumlu oy verdiğini unutmamak gerekiyor. Ülkemiz mevcut anayasa ile yoluna devam edecek zira iki referandumun sonucu da Şili'deki bu güzel zenginliği birleştiremedi” dedi.

Boric, siyasetin Şili halkına borçlu kaldığını belirterek, “Borç çalışarak ödenir ve bizler, Şili halkının talep ettiği çözümlere ulaşmak için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün vatandaşların talep ettiği şey, daha fazla diyalog ve fikir birliğidir. Şililerin günlük yaşamlarındaki meşru talepleri ve devam eden acil sorunlar karşısında kayıtsız kalmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Şilililer "en ilerici Anayasa"yı reddetti
4 EYLÜL REFERANDUMU
Şilililer "en ilerici Anayasa"yı reddetti
5 Eylül 2022

Şili'de, yazılan yeni Anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin 5 Eylül 2022'de düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u “hayır” oyu vermişti.

Ne olmuştu?

Şili'de Ekim 2019'da başlayan, 5 aydan fazla süren ve “sosyal patlama” diye değerlendirilen hükümet karşıtı gösterilerde, Anayasanın yeniden yazılması protestocuların başlıca isteklerindendi.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili anayasası, halkın bir kısmınca “diktatörlük rejiminin mirası” ve “eşitsizliğin temel kaynağı” olarak değerlendiriliyor.

Şili | Ne oldu, ne olacak?
REFERANDUM SONUÇLARI TARTIŞILIYOR
Şili | Ne oldu, ne olacak?
5 Eylül 2022

Anayasanın, Pinochet eliyle yapılan özelleştirmeler ve özelleştirme teşvikleri nedeniyle yeterli sağlık, eğitim ve emeklilik imkanı sağlamayan ekonomik sistemi koruduğu düşünülüyor. (AS)

Şili
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