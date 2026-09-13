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YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 14:21 13 Eylül 2026 14:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 14:34 13 Eylül 2026 14:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Şili’de ‘Pinochet diktatörlüğü’ protestolarında 284 kişi gözaltına alındı

Binlerce kişi, sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende’yi deviren askeri darbeyi ve Pinochet diktatörlüğünü protesto etmek için sokaklara çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şili’de ‘Pinochet diktatörlüğü’ protestolarında 284 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA/Arşiv.
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Şili Kamu Güvenliği Bakanı Martín Arrau, 11 ve 12 Eylül'de düzenlenen protestolarda 31'i çocuk, 16'sı yabancı ülke vatandaşı olmak üzere toplam 284 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Pinochet’nin iktidarı döneminde 3 bin 200’den fazla kişi öldürüldü veya kaybedildi. Diktatörlük 1990’da sona ererek ülkede yeniden demokrasiye geçildi. Ancak bu yıl, demokrasiye dönüşten bu yana ilk kez 11 Eylül yıldönümü için resmi bir anma töreni düzenlenmedi.

"Geçmiş silinmeyecek"

Sağcı Cumhurbaşkanı José Antonio Kast, cuma günü yaptığı konuşmada geçmişin silinemeyeceğini belirterek, ülkenin geleceğine bakılması gerektiğini savundu.

Tarihi silemeyeceğim gibi, yurttaşlarımızdan ulusumuzun geleceğine bakamamaları için tarihin mahkûmu olmalarını da isteyemem.

Anma noktaları

Başkent Santiago’daki General Mezarlığı, en büyük anma ve gösterilere sahne oldu. Allende ailesinin mozolesinin bulunduğu mezarlıkta, Allende’nin kızı ve eski senatör Isabel Allende ile eski solcu Cumhurbaşkanı Gabriel Boric de hazır bulundu.

Göstericiler ayrıca Allende’nin darbe sırasında direndiği ve hayatını kaybettiği La Moneda Başkanlık Sarayı önünde toplandı.

Bir diğer anma noktası ise diktatörlük döneminde gözaltı ve işkence merkezi olarak kullanılan Ulusal Stadyum oldu.

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Gösterilerde Pinochet diktatörlüğünün kurbanları anıldı. Anmada ayrıca geçmişle yüzleşme ve kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması talepleri dile getirildi.

(FY)

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İstanbul
şili darbesi Şili protest
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