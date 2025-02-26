ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 08:08
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 08:10
2 dk Okuma

Şili’de elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Yerel kaynaklara göre, bazı bölgelerde elektrik kademeli olarak geri verilmeye başlanırken, ani voltaj değişiklikleri nedeniyle birçok buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi zarar gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu fotoğraf gece saatlerinde Şili'de çekilmiş gibi görünüyor. Ön planda, üzerinde "Carabineros de Chile" yazan koyu yeşil üniformasıyla bir güvenlik görevlisi (muhtemelen Şili polisi veya askeri personel) bulunuyor. Kafasında koruyucu bir kask var ve sağ elini kaldırarak bir aracı durduruyor.
Fotoğraf: AA

Güney Amerika ülkesi Şili’de, ülke genelinin yüzde 99’unu etkileyen büyük çaplı elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde yaşanan kesinti 8 milyondan fazla kişiyi etkileyerek günlük yaşamı felç etti. Hükümet, neredeyse tüm ülkenin elektriksiz kalmasının ardından acil önlemler alarak OHAL ilan etti. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok şehirde sokağa çıkma yasağı getirildi.

AA’nın haberine göre, kesinti nedeniyle ulaşım ve günlük yaşam büyük ölçüde aksarken, Santiago’da trafik adeta kilitlendi. Bankacılık, finans, madencilik ve ticaret faaliyetleri durma noktasına gelirken, kamu güvenliğini sağlamak için binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Ev aletleri hasar gördü

Yerel kaynaklara göre, bazı bölgelerde elektrik kademeli olarak geri verilmeye başlanırken, ani voltaj değişiklikleri nedeniyle birçok buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi zarar gördü.

Başkan Boric’ten açıklama

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, kesintinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak özel sektörü suçladı. "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insan mağdur oldu. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız." ifadelerini kullanan Boric, enerji şirketi ISA Chile’yi doğrudan sorumlu tuttu.

Elektrik hizmetinin bazı bölgelerde yeniden sağlandığını ancak durumun hala istikrarsız olduğunu belirten Boric, askerlerin, polisin ve soruşturma ekiplerinin sahada görev yaptığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kesintinin özellikle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan binlerce kişiyi zor durumda bıraktığı görüldü. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle birçok kişi ulaşımda büyük zorluk yaşadı.

Yetkililer, krizin etkilerini hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şili elektrik kesintisi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git