Şili’de elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’de, ülke genelinin yüzde 99’unu etkileyen büyük çaplı elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde yaşanan kesinti 8 milyondan fazla kişiyi etkileyerek günlük yaşamı felç etti. Hükümet, neredeyse tüm ülkenin elektriksiz kalmasının ardından acil önlemler alarak OHAL ilan etti. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok şehirde sokağa çıkma yasağı getirildi.

AA’nın haberine göre, kesinti nedeniyle ulaşım ve günlük yaşam büyük ölçüde aksarken, Santiago’da trafik adeta kilitlendi. Bankacılık, finans, madencilik ve ticaret faaliyetleri durma noktasına gelirken, kamu güvenliğini sağlamak için binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Ev aletleri hasar gördü

Yerel kaynaklara göre, bazı bölgelerde elektrik kademeli olarak geri verilmeye başlanırken, ani voltaj değişiklikleri nedeniyle birçok buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi zarar gördü.

Başkan Boric’ten açıklama

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, kesintinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak özel sektörü suçladı. "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insan mağdur oldu. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız." ifadelerini kullanan Boric, enerji şirketi ISA Chile’yi doğrudan sorumlu tuttu.

Elektrik hizmetinin bazı bölgelerde yeniden sağlandığını ancak durumun hala istikrarsız olduğunu belirten Boric, askerlerin, polisin ve soruşturma ekiplerinin sahada görev yaptığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kesintinin özellikle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan binlerce kişiyi zor durumda bıraktığı görüldü. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle birçok kişi ulaşımda büyük zorluk yaşadı.

Yetkililer, krizin etkilerini hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(EMK)