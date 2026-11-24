Başkent Santiago'da binlerce öğretmen ve öğrenci, Şili hükümetinin eğitim bütçesinde öngördüğü kesintilere ve öğretmenlerin işten çıkarılması tehdidine karşı yürüyüş yaptı.

Şili Öğretmenler Örgütünün (Colegio de Profesoras y Profesores de Chile) çağrısıyla gerçekleştirilen genel grev kapsamında göstericiler başkentin ana caddesi Alameda boyunca yürüdü. Ülkenin kuzeyindeki Arica'dan güneyindeki Magallanes'e kadar bütün bölgelerde eylem çağrısına yanıt geldi.

Şili Birleşik İşçi Merkezi (CUT), Şili Öğrencileri Konfederasyonu (CONFECH), Ortaöğretim Öğrencileri Koordinasyon Meclisi (ACES), eğitim ve sağlık emekçileri sendikaları, konut hakkı hareketleri ve özel emeklilik fonları sistemine karşı mücadele yürüten No+AFP hareketi de greve destek verdi.

Aguilar: “Bu, çocuklara karşı işlenen bir suç”

Şili Öğretmenler Örgütü Başkanı Mario Aguilar, grev çağrısında hükümetin eğitim bütçesini çocukların eğitim hakkına yönelik bir saldırı olarak niteledi:

“Eğitim kaynaklarının kısıtlanamayacağını, bunun çocuklara karşı bir suç olduğunu haykırmak için yürüyeceğiz.”

Aguilar, Şili Üniversitesi Radyosu'na yaptığı açıklamada hükümetin salt Yerel Kamu Eğitim Hizmetleri (SLEP) bünyesinde 83 bin saatlik mesaiye son vermeyi öngördüğünü belirtti. Hükümetin uygulamayı personel düzenlemesi olarak adlandırmasına karşı çıkan Aguilar, “Bununla işten çıkarma planlarını örtmeye çalışıyorlar asıl amaçları tensikat" dedi.

Grev öncesinde ücret taleplerinin ötesinde bir mücadeleyi hedeflediklerini vurgulayan Aguilar, eylemin amacını şöyle açıkladı:

“Salı günü ücret artışı istemek için sokağa çıkmayacağız. Kamu eğitimini savunmak için sokağa çıkacağız.”

Aguilar, bütçe tasarısının sınıfların birleştirilmesine, sınıflarda öğrenci sayısının öğrenci sayısının 40-45'e çıkmasına ve özel eğitim gereksinimleri olan çocuklara sunulan hizmetlerin aksamasına yol açabileceğini belirtti.

Santiago'daki yürüyüşe katılan öğretmen Marta Vergara ise Associated Press'e (AP) okullardaki mevcut koşulları şöyle özetledi:

“Kamu eğitimi güvencesizleştiriliyor. Elle tahtaya yazarak ders yapıyoruz. İnternetimiz yok; sürekli kesiliyor. Sıralar kırık dökük, okullar çok kötü durumda ve para yok.”

İşçi konfederasyonundan öğretmenlere destek

Şili Birleşik İşçi Merkezi Başkanı José Manuel Díaz yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mücadelesini desteklediklerini söyledi ve toplumsal hareketlerin taleplerini savundu:

“Biz bu eyleme bütünüyle katılıyoruz, kendimizi onların hizmetine sunuyoruz. Toplumsal hareket, haklı ve doğru talepler ileri sürüyor.”

Özel emeklilik fonları sistemine karşı mücadele eden No+AFP hareketinin sözcüsü Luis Mesina da öğretmenlerin eylemine tam destek verdiklerini açıkladı. Mesina, insan onurunu merkeze alan bir kamu eğitiminin savunulması gerektiğini vurguladı.

Üniversitelerin kaynaklarında yüzde 12'yi aşan kesinti

11 Mart'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı José Antonio Kast, kamu harcamalarını 18 ay içinde yaklaşık 6 milyar dolar azaltmayı hedefliyor. Maliye Bakanlığı bu program kapsamında kamu harcamalarında yüzde 3 oranında kesinti talimatı vermişti.

Hükümetin 30 Eylül'de Kongre'ye sunduğu 2027 bütçesi, toplam kamu harcamalarında yüzde 1,5'lik artış öngörmesine karşın kamu eğitimi ve yükseköğretime yönelik çeşitli programlarda kaynakların azaltılmasını hedefliyor.

Tasarıya göre, üniversitelerin performansa dayalı finansman fonundan yüzde 12,4, devlet üniversitelerine yapılan kaynak aktarımından ise yüzde 12,3 oranında kesintiye gidilecek.

Parlamentoda uzlaşma sağlanamayan bütçe tasarısı, öğretmenlerin greve çıktığı gün karma komisyonda yeniden görüşülmeye başlandı. Kongrenin bütçeyi kabul ya da reddetmesi için öngörülen süre 29 Kasım Pazar günü doluyor.

Eğitim Bakanlığı, grev sırasında dile getirilen taleplere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kadınlar Adalet Bakanının istifasını istiyor

Öğretmenlerin ulusal grevi, sendikalarla toplumsal hareketlerin Kast hükümetinin politikalarına karşı oluşturdukları ortak eylem takvimi kapsamında gerçekleşti.

25 Kasım Çarşamba günü 8M Feminist Koordinasyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Santiago'da yürüyüş düzenleyecek.

Koordinasyonun sözcüsü Laura Manzi, eylemin taleplerini şöyle açıkladı:

“Şiddetten arındırılmış bir yaşam için Rabat'ın görevden alınmasını ve sözde asılsız ihbarlara ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini talep ederek yürüyeceğiz.”

Adalet Bakanı Fernando Rabat'ın çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş 56 kişinin cezalarında indirim yapılmasına ilişkin kararları imzalaması üzerine muhalefet, Bakan hakkında anayasal suçlama süreci başlatmıştı.

Kamu emekçileri, konut hakkı ve emeklilik hareketleri

Ulusal Kamu Çalışanları Birliği (ANEF) Başkanı José Pérez, hükümetle görüşmeleri sürdüreceklerini ancak müzakere sürecinde eylemlerden vazgeçmeyeceklerini açıkladı:

“Hükümetle diyalog ve seferberlik eş zamanlı yürüyecek.”

ANEF, 23 ve 26 Kasım için Maliye Bakanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.

27 Kasım'da konut hakkı hareketleri, düşük gelirli ailelere yönelik konut desteklerinin kapsamının daraltılmasını protesto etmek ve Konut ve Şehircilik Bakanı Iván Poduje'nin istifasını istemek üzere Bakanlık önünde toplanacak.

28 Kasım'da ise No+AFP hareketinin çağrısıyla 45 yıl önce kurulan özel emeklilik fonlarına dayalı sistemin kaldırılması talebiyle yürüyüş düzenlenecek. Öğretmenler Örgütü ve 8M Feminist Koordinasyonu da yürüyüşü destekliyor.

Şili Birleşik İşçi Merkezi, ortak mücadele cephesinin (Frente Común) eylem programının aralık ayının ilk haftasında düzenlenecek bir gösteriyle tamamlanacağını açıkladı. Son eylem tarihi henüz belirlenmedi.

(AEK)