Cumhurbaşkanı José Antonio Kast hükümetinin 2027 bütçesinde öngördüğü sosyal harcama kesintilerine ve siyasal gündemine karşı Şili'de sendikalar, kadın örgütleri ile öğrenci ve konut hakkı hareketlerinin başlattığı eylemler birbirini izliyor.

Şili: Öğretmenler kemer sıkma politikalarına karşı genel greve çıktı

24 Kasım'da öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleştirilen ülke çapındaki grevin ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde binlerce kadın Santiago sokaklarına çıktı.

Şili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres) ile Feminist 8 Mart Koordinasyonu'nun (Coordinadora Feminista 8M) da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 örgütün çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ortak sloganı “Aşırı sağa ve zulme karşı feminist örgütlenme ve dayanışma” oldu.

Plaza Baquedano'da toplanan kadınlar, başkentin ana caddelerinden Alameda boyunca yürüyerek devlet başkanlığı sarayı La Moneda'nın önünden geçtiler. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının taşındığı yürüyüş planlandığı şeklide gerçekleşti.

Ülkenin en az 12 bölgesinde kadın eylemleri için çağrı yapılmıştı.

Kadınlar Adalet Bakanı'nın istifasını istiyor

Gösterilerin başlıca hedefleri arasında, çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilerin cezalarında indirim getiren kararnameler nedeniyle Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Fernando Rabat da yer alıyor.

ispanya'da yayımlanan El País'in haberine göre bu kararnamelerle çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş 56 kişi serbest bırakıldı. Rabat hakkında Temsilciler Meclisi'nde anayasaya aykırı uygulama suçlamasıyla işlem de başlatıldı.

Feminist 8 Mart Koordinasyonu sözcüsü Laura Manzi, eylem öncesinde kadınların taleplerini şöyle dile getirmişti:

“Şiddetten arınmış bir yaşam, Rabat'ın görevden alınması ve sözde asılsız ihbarları önlemeye ilişkin yasa teklifinin geri çekilmesi için yürüyeceğiz.”

Kadın örgütleri, söz konusu yasa teklifinin şiddet mağduru kadınların şikâyette bulunmalarını güçleştireceğini belirtiyor.

Feminist 8 Mart Koordinasyonu sözcüsü Fernanda Cavada ise yürüyüş sırasında EFE'ye hükümetin kadınlara yönelik tutumunu şöyle değerlendirdi:

“Bu aşırı sağ hükümet kadınlar lehine hükümet etmek konusundaki kayıtsızlığını gösteriyor. Bizi umursamıyorlar.”

Kadın örgütlerinin kendi kayıtlarına göre 2026'da 41 kadın ölümle sonuçlanan erkek şiddetinin mağduru oldu; 2 kadın da bu tür şiddetle bağlantılı olarak yaşamına son verdi.

Kadına yönelik şiddetin ekonomik boyutu

Kadın hareketinin hükümete yönelik itirazları adalet politikalarıyla sınırlı değil. Kadın örgütleri sosyal harcamalardaki kesintilerle kadına yönelik şiddet arasında doğrudan ilişki kuruyor.

Şili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı sözcüsü Javiera Giacaman, gösteride yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bütçe kesintileri, sosyal programların kapatılması ve hayat pahalılığındaki keskin artışla birlikte kadınlara yönelik şiddet ağırlaşıyor.”

Kadın örgütleri, işsizliğin, ücretsiz ev içi emeğin ve bakım işlerinin yükünü en fazla kadınların taşıdığına; sosyal programların tasfiyesinin de kadınların ekonomik bağımsızlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Öğretmenlerden kadınlara, kadınlardan emeklilere

Kadınların yürüyüşünden bir gün önce Öğretmenler Birliği'nin çağrısıyla gerçekleştirilen greve Merkezi İşçi Birliği (CUT), üniversite ve lise öğrenci örgütleri, sağlık ve kamu hizmetleri çalışanlarının sendikaları ile konut hakkı hareketi de destek vermişti.

Öğretmenler Birliği, Santiago'daki yürüyüşe 10 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Birlik Başkanı Mario Aguilar, grevin gerekçesini şöyle açıklamıştı:

“Hükümetin Kongreye sunduğu bütçenin tehdit ettiğini gördüğümüz kamusal eğitimin savunulması için eylem yapıyoruz.”

Öğretmenlerin grevine destek veren örgütlerden biri de özel emeklilik fonları sisteminin kaldırılması için mücadele eden NO+AFP hareketiydi. Öğretmenler Birliği ve Feminist 8 Mart Koordinasyonu da emeklilik hareketinin 28 Kasım'daki yürüyüşünü destekliyor.

Kamu çalışanları ve konut hakkı hareketi

Ulusal Kamu Çalışanları Birliği (ANEF), 26 Kasım'da Maliye Bakanlığı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.

ANEF Başkanı José Pérez, sendikanın tutumunu “Hükümetle diyaloğu sürdürürken eylem yapacağız” sözleriyle açıklamıştı.

27 Kasım'da ise konut hakkı örgütleri, dar gelirli ailelere yönelik konut yardımlarının azaltılmasına karşı sokağa çıkacak ve Konut Bakanı Iván Poduje'nin istifasını isteyecek.

Ulusal Konut Hakkı Hareketi sözcüsü Valeria Bustos, hareketin çağrısını şöyle dile getirdi:

“Konut için mücadele edenleri, başkalarının yanında barınanları, barakalarda yaşayanları ve fahiş kiralar ödeyenleri sokağa çıkmaya çağırıyoruz.”

Pinochet döneminin emeklilik sistemine karşı

28 Kasım Cumartesi günkü yürüyüşün başlıca hedefi, Augusto Pinochet diktatörlüğü döneminde 1981'de yürürlüğe giren, emeklilik birikimlerinin özel fon yönetim şirketlerine (AFP) devredilmesine dayalı sistem.

Emeklilik fonlarından Fondo E'nin ocak-eylül döneminde reel olarak yüzde 10,39 değer kaybetmesi, özellikle emeklilik yaşına yaklaşan çalışanların birikimlerini olumsuz etkiledi.

NO+AFP Ulusal İşçi Koordinasyonu yürüyüş çağrısında taleplerini şöyle ifade etti:

“Kamusal, dayanışmacı ve insanca emekli aylıkları sağlayan bir sisteme ihtiyacımız var. Sosyal güvenliği geri alalım!”

Özerk İşçi Birliği (CAT) Başkanı Ricardo Maldonado Olivares de 25 Kasım'da yayımladığı açıklamayla yürüyüşe katılım çağrısında bulundu:

“Bütün kadın ve erkek işçilere, üyelerimize, dostlarımıza 28 Kasım Cumartesi günü yürümeleri için çağrıda bulunmak istiyoruz.”

Merkezi İşçi Birliği (CUT) öncülüğünde kurulan Ortak Cephe'nin (Frente Común) mücadele takvimi aralık ayının ilk haftasına kadar uzanıyor.

(AEK)