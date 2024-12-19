Şili Devlet Başkanı Boric: Netanyahu savaş suçlusu

Şili'deki Filistin Topluluğu, bu geleneği 2021'den beri kutluyor. Şili'de yaklaşık 500 bin Filistinlinin yaşadığı biliniyor. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi.

Başkent Santiago'daki Filistin Stadyumu'nda düzenlenen "Filistin Noel'i Beytüllahim'den Şili'ye Umut Işığı" etkinliğine katılan Boric, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Boric, "İnsanlığın savunulmasında yarım tedbirlere yer yoktur. İnsanlığı savunmak için bugün burada toplandık. Sadece Gazze'deki olanlardan değil, aynı şekilde Batı Şeria'da olup bitenlerden de acı duyuyoruz ve sarsılıyoruz" dedi.

Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulayan Boric, "Barbarlık türleri arasında seçim yapmak zorundaymışız gibi görünüyor ancak seçim yapmak zorunda değiliz. Ben insanlığı tercih ediyorum ve Binyamin Netanyahu'nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

AA'nın haberine göre, Boric, Noel'in önemine de vurgu yaparak şunları söyledi:

"Noel, dünyanın her yerinde dayanışma ve insan onuruna saygı gibi temel değerlere olan bağlılığımızı yenilemeye davet ediyor. Pasif izleyiciler olmayacağız. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve her yaştan masum insanlara karşı bilinçli olarak yöneltilen bu kadar çok adaletsizlik ve acıya seyirci kalmadık, kalmayacağız."

Şili Devlet Başkanı Boric, barış çabalarının iki katına çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

Şili'deki Filistin Topluluğu, bu geleneği 2021'den beri kutluyor. Şili'de yaklaşık 500 bin Filistinlinin yaşadığı biliniyor.

Af Örgütü’nden de çağrı

Ayrıca Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Kurumları Ofisi, X hesabından protestoya dair video paylaştı.

Paylaşımda, AB Komisyonu binasına projektörle Birlik'te kullanılan 24 resmi dilde "Gazze soykırımını durdurun" yazısının yansıtıldığı protestoyla yarın düzenlenecek AB liderlerine "mesaj verilmek istendiği" aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 45 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi'nde temel altyapının yok edildiği, sivillerin defalarca zorla yerinden edildiği ve insani yardımların engellendiği kaydedildi.

Paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Gazze'yi "çorak bir araziye dönüştürdüğü" belirtilerek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını araştırdık ve kaçınılmaz sonuç İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığıdır” denildi.

Gazze'de yaşananlara rağmen AB'nin İsrail'e karşı harekete geçmekte "yetersiz olduğu" değerlendirmesinde bulunulan paylaşımda, "Bu dehşete rağmen İsrail ile diplomatik, siyasi ve ticari bağlar devam etmektedir. AB ve üye ülkeleri, tüm silah transferlerini durdurmalı, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamalı, adalet ve hesap verebilirliği sağlamalıdır” çağrısı yapıldı.

(EMK)