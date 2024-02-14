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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 15:47
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 15:48
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Şili'deki orman yangınlarında 132 kişi hayatını kaybetti

Valparaiso Valisi Rodrigo Mundaca, orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alanın kül olduğunu ve yaklaşık 15 bin evin yandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şili'deki orman yangınlarında 132 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölenlerin sayısının 132'ye çıktığı belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SML, toplam 89 cesette kimlik tespitinin tamamlandığını ve 64 cesedin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Valparaiso Valisi Rodrigo Mundaca, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alanın kül olduğunu ve yaklaşık 15 bin evin yandığını belirterek, "Yangınların kasıtlı çıkarıldığından oldukça eminiz." dedi.

OHAL ilan edildi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 Şubat'taki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik" dedi.

Şili'de orman yangınları eş zamanlı olarak birçok bölgede etkili olmuş ve kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramıştı. (AS)

iklim krizi
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