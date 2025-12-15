Şili'de Pinochet zihniyeti yine iktidarda

Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik ederek, "Demokrasi güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Kast, Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı işbirliği çağrısında teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.