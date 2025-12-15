ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 08:48 15 Aralık 2025 08:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.12.2025 09:09 15 Aralık 2025 09:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Şili'de Pinochet zihniyeti yine iktidarda

Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast 16 puan farkla kazandı. Kast, Şili'de ABD desteği ile darbe yaparak iktidarı ele geçiren faşist Augusto Pinochet yanlısı olarak biliniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şili'de Pinochet zihniyeti yine iktidarda

Anadolu Ajansının Şili Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı sonuçlara dayandırdığı sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'u açıldı. Sayım sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı 59 yaşındaki avukat Kast, oyların yüzde 58,2'sini alarak seçimden zaferle ayrıldı.

Şili İçin Birlik adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi.

Şili’nin değişen kaderi: Nasıl yapmamalı?
Şili’nin değişen kaderi: Nasıl yapmamalı?
21 Kasım 2025
Şili: Cumhurbaşkanlığı Komünist Jara ile sağcı Kast arasında ikinci tura kaldı
PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK SAĞA GEÇTİ
Şili: Cumhurbaşkanlığı Komünist Jara ile sağcı Kast arasında ikinci tura kaldı
18 Kasım 2025
Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik ederek, "Demokrasi güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Kast, Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı işbirliği çağrısında teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Salvador Allende'yi ve Şili'de karşı devrimi hatırlamak
FİLİPİNLİ AKADEMİSYEN VE SİYASETÇİ WALDEN BELLO YAZDI
Salvador Allende'yi ve Şili'de karşı devrimi hatırlamak
11 Eylül 2024
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla Kast tebrik edildi.

Açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı belirtildi.

Ülkenin yeni lideri Kast kim ?

Seçimi kazanan Şili'nin aşırı sağ kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

(Mİ)

Augusto Pinochet Şili
ilgili haberler
Şili’de darbenin kurbanları anıldı
12 Eylül 2022
/haber/sili-de-darbenin-kurbanlari-anildi-267015
4 EYLÜL REFERANDUMU
Şilililer "en ilerici Anayasa"yı reddetti
5 Eylül 2022
/haber/silililer-en-ilerici-anayasa-yi-reddetti-266709
ŞİLİ SEÇİMLERİ
"Pinochetciler, halka karşı"
18 Aralık 2021
/haber/pinochetciler-halka-karsi-255003
Şili Hükümeti: Neruda Öldürülmüş Olabilir
6 Kasım 2015
/haber/sili-hukumeti-neruda-oldurulmus-olabilir-169017
11 Eylül 1973: Şili Darbesinden Dersler
11 Eylül 2003
/yazi/11-eylul-1973-sili-darbesinden-dersler-23560
