Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları'nı tahrip eden madencilik faaliyetleri devam ediyor.

HD Agrega Madencilik, bugün İstanbul Şile’ye bağlı Teke Köy’de Halk Katılım Toplantısı düzenlemek istedi.

• Şirket, dün de (13 Mayıs) İstanbul Çatalca’ya bağlı Gümüşpınar Köyü’nde kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için yapmayı planladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısını halkın tepkisi nedeniyle yapamamıştı.

Kuzey Ormanları Savunması’nın aktardığına göre, bugünkü toplantıdan önce bir araya gelen Teke Köy halkı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile muhtarları ve Şile Çevre Derneği ÇED toplantısı yapılmasına izin vermedi.

Teke Mahallemizde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisine karşı sesimizi yükseltiyoruz!



Çevre Gönüllüleri Derneği, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri muhtarlarlar, Teke ve civar köy sakinlerimizle birlikte, doğa katliamına yol açacak… pic.twitter.com/HtFy1lJYda — Şile Belediyesi 🇹🇷 (@silebld) May 14, 2024

Proje hakkında

HD Agrega Madencilik, Kuzey Ormanları köylerini tahrip etmeye yönelik birçok girişimde bulundu.

Çatalca mevkiinde 71.22 hektarlık maden ruhsatı olan şirket, bunun 26.30 hektarında kalkar ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. 42 milyon 345 bin TL’lik proje onaylanırsa orman, mera ve ziraat alanına maden kurulacak.

Yıllık 1 milyon 800 ton kalker üretimi yapılacak olan alandan, 200 bin ton da inşaat atığı olan pasa çıkacak. Cevher patlatma işlemi yapılmayacak olan alanda iş makineleriyle kazı yapılacak. Madene en yakın yerleşim yeri 795 metre mesafede bulurken, en yakın konut ise 25 metre mesafede. (TY)