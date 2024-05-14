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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:27
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 16:27
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Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı

HD Agrega Madencilik’in Şile’ye bağlı Teke Köy’de yapmak istediği ÇED toplantısı, yaşam savunucularının girişimiyle engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı
Fotoğraf: Şile Belediyesi

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları'nı tahrip eden madencilik faaliyetleri devam ediyor. 

HD Agrega Madencilik, bugün İstanbul Şile’ye bağlı Teke Köy’de Halk Katılım Toplantısı düzenlemek istedi.

• Şirket, dün de (13 Mayıs) İstanbul Çatalca’ya bağlı Gümüşpınar Köyü’nde kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için yapmayı planladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısını halkın tepkisi nedeniyle yapamamıştı.

Kuzey Ormanları Savunması’nın aktardığına göre, bugünkü toplantıdan önce bir araya gelen Teke Köy halkı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile muhtarları ve Şile Çevre Derneği ÇED toplantısı yapılmasına izin vermedi.

Proje hakkında

HD Agrega Madencilik, Kuzey Ormanları köylerini tahrip etmeye yönelik birçok girişimde bulundu. 

Çatalca mevkiinde 71.22 hektarlık maden ruhsatı olan şirket, bunun 26.30 hektarında kalkar ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. 42 milyon 345 bin TL’lik proje onaylanırsa orman, mera ve ziraat alanına maden kurulacak.

Yıllık 1 milyon 800 ton kalker üretimi yapılacak olan alandan, 200 bin ton da inşaat atığı olan pasa çıkacak. Cevher patlatma işlemi yapılmayacak olan alanda iş makineleriyle kazı yapılacak. Madene en yakın yerleşim yeri 795 metre mesafede bulurken, en yakın konut ise 25 metre mesafede. (TY)

şile ÇED Kuzey ormanları HD Agrega Madencilik
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6 Aralık 2023
/haber/kuzey-ormanlari-savunmasi-beton-santrali-istemiyoruz-288950
KUZEY ORMANLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Kuzey Ormanları: Rant projeleri 317 çevre tehdidine neden oldu
17 Şubat 2022
/haber/kuzey-ormanlari-rant-projeleri-317-cevre-tehdidine-neden-oldu-257901
BURHANETTİN SOĞANCILAR TAŞ OCAĞI
"Faaliyet durdurma kararına rağmen Kuzey Ormanları dinamitleniyor"
17 Mayıs 2021
/haber/faaliyet-durdurma-kararina-ragmen-kuzey-ormanlari-dinamitleniyor-244151
Kuzey Ormanlarında kış ortasında kuraklık tehdidi
10 Mayıs 2021
/haber/kuzey-ormanlarinda-kis-ortasinda-kuraklik-tehdidi-243850
Kuzey Ormanlarında RES'e karşı imza kampanyası
8 Nisan 2021
/haber/kuzey-ormanlarinda-res-e-karsi-imza-kampanyasi-242113
KUZEY ORMANLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İZLEME RAPORU
Kuzey Ormanlarında 3 ayda 386 tehdit ve tahrip tespiti
28 Ocak 2021
/haber/kuzey-ormanlarinda-3-ayda-386-tehdit-ve-tahrip-tespiti-238337
"Kuzey Ormanları 'Muhafaza Ormanı' İlan Edilsin"
30 Mayıs 2019
/haber/kuzey-ormanlari-muhafaza-ormani-ilan-edilsin-208987
ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU
Kuzey Ormanları Tüm Rant ve Yağma Projelerine Derhal Kapatılmalıdır
30 Mart 2019
/haber/kuzey-ormanlari-tum-rant-ve-yagma-projelerine-derhal-kapatilmalidir-206912
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