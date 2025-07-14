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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 09:22
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 09:34
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı

Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda beş kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Suç işlemek için örgüt kurma, üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlanan ve 4 gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde tutulan Kabadayı ile diğer isimler, dün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gün boyunca savcılık işlemleri devam eden Kabadayı ve 4 isim tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak'ın tutuklanmasına karar verildi. Aslı Kotan’ı ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Özgür Kabadayı ve beraberindeki beş kişi, 10 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Kabadayı'nın tutuklanmasıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Şile Belediyesi CHP'li belediyelere operasyon
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