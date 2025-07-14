Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Suç işlemek için örgüt kurma, üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlanan ve 4 gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde tutulan Kabadayı ile diğer isimler, dün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gün boyunca savcılık işlemleri devam eden Kabadayı ve 4 isim tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak'ın tutuklanmasına karar verildi. Aslı Kotan’ı ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Özgür Kabadayı ve beraberindeki beş kişi, 10 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Kabadayı'nın tutuklanmasıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?

(HA)