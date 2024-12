"Silahların susması ve bir barış ve demokrasi süreci başlaması" çağrısına 1043 imza

Adalet Bakanlığınca İmralı Cezaevi'nde 1999'dan bu yana mahpus olan PKK lideri Abdullah Öcalan'la DEM Partililerin görüşmesi izninin çıkmasından saatler önce 1043 imzaya ulaşan "Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin" başlıklı bildiriyi yayımlayanlar Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak "silahların susması ve bir barış ve demokrasi sürecinin başlaması için gereken adımların acilen atılması" çağrısında bulundu.

"Türkiye güç bir dönemden geçmektedir. Bir yanda artan yoksulluk ve hukuksuzlukla birlikte, halktan gördüğü destek zayıfladıkça sorunlarını şiddete başvurarak çözmeye çalışan bir iktidar var. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine devlet memurlarını kayyım atamak, her türlü barışçı gösteriye polis şiddetiyle karşılık vermek, en ufak bir eleştiride bulunanları cezaevine göndermek, Kürt sorununu şiddet yoluyla çözmeye çalışmak şiddet siyasetinin değişik yönleri. Öbür yanda Türkiye bir savaş çemberiyle sarılmış durumda. Bunun en büyük acısını sivil halk, kadınlar ve çocuklar çekiyor.

Yukarıdaki sözlerle başlayan bildiri kamuoyuna 14 Aralık'ta İstanbul Taksim'de bir araya gelen aralarında Ahmet Telli, Akın Birdal, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Cihangir İslam, Eşber Yağmurdereli, Filiz Kerestecioğlu, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Mehmet Bekaroğlu, Murat Karayalçın, Murathan Mungan, Nesrin Nas, Oya Baydar, Şebnem Korur Fincancı, Rıza Türmen, Tunç Soyer ve Ziya Halis'in de bulunduğu ilk imzacı grubunca ulaştırılmıştı.

Çağrıyı izleyen iki hafta içinde katılanlarla birlikte imzacılarının 1043'e ulaştığı bildiri şu sözlerle devam ediyor:

Türkiye’yi bu şiddet ortamından çıkaracak bir barış hareketine her zamandan fazla ihtiyacımız var. Barış sadece silahlı çatışmaların sona erdirilmesi değil, aynı zamanda savaşa yol açan uyuşmazlıklara çözüm bularak çatışma nedeninin ortadan kaldırılması demektir. Kürt sorununun barışçı yollardan çözümü toplumsal ve siyasal bir barışın vazgeçilmez bir öğesidir. Barışın silahla sağlanamayacağına inanıyoruz.

Bildiri, metnin tümünde ifade edilen "[...] düşüncelerden hareketle, aşağıda imzası bulunan bizler, barış içinde yaşama hakkımızı kullanır, Kürt sorunuyla ilgili olarak silahların susması ve bir barış sürecinin başlaması için gereken adımların acilen atılması çağrısında bulunuruz." diyerek sona eriyor.

Bildirinin tamamı aşağıda.

İmzalayanlar:

