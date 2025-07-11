Silah bırakma töreninin yapıldığı yer: Şikefta Caseneyê

PKK, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalında ‘silah bırakma’ töreni gerçekleştiriyor.

Tören, Dukan’a bağlı Surdaş nahiyesindeki Şikefta Caseneyê’de (Casene Mağarası) yapılıyor.

Mağara, Süleymaniye kent merkezine 50 kilometre mesafede; Surdaş bölgesinde, Dukan-Süleymaniye yolu üzerinde yer alıyor.

*Şikefta Caseneyê’nin haritadaki konumu. (Kaynak: Google Maps)

Erbil merkezli Rudaw’ın 2022 tarihli haberinde, Şikefta Caseneyê’nin yalnızca doğal güzelliğiyle değil, Kürt halkı açısından tarihi niteliğiyle de öne çıktığı bilgisi yer alıyor.

BİANET, SÜLEYMANİYE'DE PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler

Şêx Mehmûdê Hefîd (Şeyh Mahmud Berzenci), 1923’te mağarayı sığınak haline getirdi ve burada bir matbaa kurdu. Bu matbaadan, Kürt halkının mücadelesine ses olan 'Bangî Heq' (Hakkın Sesi) adlı Kürtçe gazete yayımlandı.

1923’e kadar İngilizlere karşı savaşan Şêx Mehmûdê Hefîd, Kürdistan’ın bağımsızlığı için mücadele eden önemli Kürt liderlerden biriydi. İngiliz mandasına karşı Süleymaniye merkezli ayaklanmalara öncülük etti ve kendini 'Kürdistan Kralı' ilan etti.

Baas rejimi döneminde de (1968-2003) mağara, Peşmerge güçleri tarafından uzun yıllar boyunca sığınak ve üs olarak kullanıldı.

(VC)