Şila isimli köpeği kulübesinde yakarak öldüren sanık tutuklandı

İzmir Seferihisar’da Şila isimli bir köpeğin kulübesinde yakılmasıyla ilgili bugün Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ömer Faruk B. için tutuklama kararı verildi.

Eros'u öldüren İbrahim K. 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı ama cezaevine girmeyecek

Ömer Faruk B., "evcil hayvanı öldürme ve mala zarar verme" suçlarından toplamda 4 yıl hapis cezası alıp hiçbir indirim yapılmadan tutuklandı.

Seferihisar'da 2022’de, Şila'yı öldüren Ömer Faruk B., yatarı olmayacak şekilde 1 yıl 8 ay hapis cezası almış, serbest kalmıştı. Karara itirazlar sonrası eksik ceza tayini gerekçesiyle hüküm bozulmuş, katilin yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Bugünkü duruşmayı Bursa Barosu, Antalya Barosu ve İzmir Barosu, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Urla Hayvan Hakları Hareketi ve İzmirli hayvanseverler takip etti.

Yaşam için Yasa'nın sosyal medya hesabından aktardığı duruşma detaylarına göre İzmir Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Melike Özdemir Ballı duruşma öncesinde şunları söyledi:

"Bölge idare mahkemesinden karar bozulduğu için tekrar yargılama yapılıyor. İtirazlar sonucunda daha üst bir ceza verilmesini istemiştik. Canlı canlı yakılarak öldürülen Şila için de, 6 dakika boyunca defalarca tekmelenip öldürülen Eros için de, adını bilmediğimiz her bir hayvan için de bütün dosyaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mevcut kanunla bile en üst sınır olan 4 yıl iken bu ceza bile verilmiyor faillere. Adeta sırtları sıvazlanıyor. Kamu güvenliği ve diğer canların güvenliği için de bu faillerin ıslahı şarttır."

Ne olmuştu?

11 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, Şila isimli köpek eve 10 metre mesafede bulunan demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı. Kafes kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpeğin, yanarak öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk B. olduğu belirlendi. (AÖ)