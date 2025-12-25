"Şike Kumpası" gözaltılarında tutuklama yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kapatılan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'yla temas halinde TFF'de usulsüz işlemler yaptıkları şüphesiyle ifadelerine başvurulmak üzere göz altına alınanlardan Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol hükümleriyle salıverilmek üzere gönderildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden adli kontrol şartıyla salıverildiler. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise Savcılıkta ifade verdikten sonra haklarında başka işlem yapılmadan serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı: "Mehmet Baransu'yla irtibatlılar"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uygulamayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı.

"Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lutfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."

Savcılık, Lütfi Arıboğan'ı eski TFF Başkan Vekili, Ahmet Gülüm'ü eski TFF yöneticisi, İlhan Helvacı'yı Eski TFF Baş Hukuk Müşaviri, Ebru Köksal'ı Eski TFF Genel Sekreteri sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

"Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 gözaltı

Soruşturma dosyasında Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un adları şikayetçiler arasında geçiyor.

"Şike kumpası" nedir? "Futbolda şike" soruşturması 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı gibi İstanbul'un büyük spor kulüplerinin önde gelen yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda "Süper Lig ve Birinci Lig'de toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetleri yapıldığı" öne sürülmüştü. 3 Temmuz 2011’de başlatılan ve kamuoyunda “futbolda şike soruşturması” olarak bilinen operasyon kapsamında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu çok sayıda kulüp yöneticisi, futbolcu ve menajer gözaltına alındı. Soruşturma, Süper Lig ve alt liglerde bazı maçlarda şike ve teşvik primi verildiği iddialarına dayanıyordu. Aziz Yıldırım tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu; yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı. Fenerbahçe, UEFA tarafından 2012–2013 sezonu Avrupa kupalarından men edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise ligden düşürme kararı almadı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 93 sanıktan 48'i Haziran 2012'de hüküm giydi. Aziz Yıldırım 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra yapılan yeniden yargılamada sanıklar 2015'te oybirliğiyle beraat etti. Bu sonuçlarla nisan 2016'da başlatılan "futbolda şike kumpası" soruşturması bazı eski TFF yöneticileri hakkında "Fettullahçılar'a yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla sürüyor.

