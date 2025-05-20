"Şikayetler katlandı, MHRS çözüm üretemiyor"

Çözüm platformu Şikayetvar, vatandaşların hastanelerde yaşanan randevu sorunlarıyla ilgili verilerini inceledi. Açıklanan verilere göre, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) şikayetleri nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 53 arttı.

Verilere göre, mart ayında 70 şikayet alınırken, bu rakam nisanda 107 oldu. MHRS şikayetlerinin başında kamu hastanelerinden randevu bulamamak geliyor. MHRS ve 182 üzerinden talep edilen randevular haftalar sonrasına veriliyor. Devlet hastanelerinde MR, ultrason ve fizik tedavi gibi işlemler için de uzun süre bekleniyor.

Özel hastanelere yönlendiriyorlar

Şikayetvar üzerinden sorunlarını dile getiren vatandaşlar, MHRS ve 182 sisteminde yaşanan zorluklar nedeniyle özel hastanelere yönlendirildiklerini ya da gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Birçok vatandaş, randevu alamadıkları veya randevuları iptal edildiği için sağlık sorunlarının kötüleştiğini ve çaresiz kaldıklarını dile getiriyor. Bazı şikayetlerde, sistemin işleyişinin vatandaşları özel hastanelere yönelmek zorunda bıraktığı öne sürülüyor.

Platforma gelen şikayetler şöyle sıralandı: 182'yi aradığımda ulaşamıyorum. MHRS üzerinden asla randevu bulamıyorum.

MHRS ve 182 randevu sisteminden aylardır bulunduğum il ve ilçeden göz hastalıkları polikliniğinden randevu alamıyorum. İlla özel hastaneye mi gitmemiz gerekiyor? Parası olmayanlar ne yapsın?

MHRS'den randevu alamıyorum. Aylardır bu şekilde. Özel hastaneye gitsem en az 2 bin TL öderim.

MHRS’den Kocaeli ve Yalova’da kaç gündür kardiyoloji bölümlerinden randevu bulamıyorum.

Balıkesir ve Bandırma diş hastanelerinden 1 yılı aşkın süredir randevu alamıyorum.

(AB)