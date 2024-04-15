Siirt’te kayyım 456 milyon TL borç bıraktı

31 Mart seçimlerinde Siirt Belediye Eşbaşkanı seçilen Sofya Alağaş ve Mehmet Kaysi, kayyımdan devraldıkları belediyenin borcu hakkında bilgilendirme yaptı.

Eşbaşkanlar, Siirt Belediyesinin borcunu şehirdeki reklam panolarına astırdı. Buna göre belediyenin toplam borcu 456 Milyon 853 Bin 781 TL.

Borcun 208 Milyon 481 bin TL’si İller Bankasına, 87 milyon 18 bin TL’si Hazine Müsteşarlığına, 29 Milyon 53 bin TL’si Devlet Su İşlerine (DSİ), 47 Milyon 316 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine, 84 milyon 983 bin TL’si de firmalara.

Kayyım atandıktan sonra borçlandı

2019'daki yerel seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı, HDP'nin kazandığı belediyelerin belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyım atamaya başladı. Bu kapsamda 15 Mayıs 2020'de Berivan Helen Işık ve Dara Turhan'ı görevden aldı, yerine Vali Ali Fuat Atik'i atadı.

Siirt Belediyesi'nin 2019'da Sayıştay'a sunduğu mali tablolara göre kurumun bu yıldaki borcu 28 milyon 774 bin TL idi. Bu tarihten sonra hazırlanan bir Sayıştay raporu bulunmuyor.

Ancak kayyım olarak atanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu 2021'de belediyeyi 115 milyon TL borca soktuğu ve belediyeye ait 19 taşınmazı satışa çıkardığı için eleştirilmişti.

Borçsuz belediye kayyım gelince borçlandı: 19 taşınmaz satışta

(HA)