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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 14:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 15:00
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Siirt’te kayyım 456 milyon TL borç bıraktı

Belediyenin; İller Bankasına 208 milyon 481 bin, Hazine Müsteşarlığına 87 milyon 18 bin, Devlet Su İşlerine 29 milyon 53 bin, SGK ve Vergi Dairesine 47 milyon 316 bin ve firmalara da 84 milyon 983 bin TL borcu var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siirt’te kayyım 456 milyon TL borç bıraktı

31 Mart seçimlerinde Siirt Belediye Eşbaşkanı seçilen Sofya Alağaş ve Mehmet Kaysi, kayyımdan devraldıkları belediyenin borcu hakkında bilgilendirme yaptı.

Eşbaşkanlar, Siirt Belediyesinin borcunu şehirdeki reklam panolarına astırdı. Buna göre belediyenin toplam borcu 456 Milyon 853 Bin 781 TL.

Borcun 208 Milyon 481 bin TL’si İller Bankasına, 87 milyon 18 bin TL’si Hazine Müsteşarlığına, 29 Milyon 53 bin TL’si Devlet Su İşlerine (DSİ), 47 Milyon 316 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine, 84 milyon 983 bin TL’si de firmalara.

Kayyım atandıktan sonra borçlandı

2019'daki yerel seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı, HDP'nin kazandığı belediyelerin belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyım atamaya başladı. Bu kapsamda 15 Mayıs 2020'de Berivan Helen Işık ve Dara Turhan'ı görevden aldı, yerine Vali Ali Fuat Atik'i atadı. 

Siirt Belediyesi'nin 2019'da Sayıştay'a sunduğu mali tablolara göre kurumun bu yıldaki borcu 28 milyon 774 bin TL idi. Bu tarihten sonra hazırlanan bir Sayıştay raporu bulunmuyor.

Ancak kayyım olarak atanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu 2021'de belediyeyi 115 milyon TL borca soktuğu ve belediyeye ait 19 taşınmazı satışa çıkardığı için eleştirilmişti.

Borçsuz belediye kayyım gelince borçlandı: 19 taşınmaz satışta
Borçsuz belediye kayyım gelince borçlandı: 19 taşınmaz satışta
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(HA)

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