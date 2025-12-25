Siirt’te hayvanların karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Siirt ve Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu.

Çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın bölgesinde dikiş izleri tespit edildi.

Yapılan incelemede, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluğuna gizlenmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

(TY)