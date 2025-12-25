ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:11
 SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 16:44
Okuma:  1 dakika

Siirt’te hayvanların karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin bulundu

29 küçükbaş hayvanın karın bölgesinde dikiş izleri tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

Siirt’te hayvanların karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Siirt ve Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu.

Çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın bölgesinde dikiş izleri tespit edildi.

Yapılan incelemede, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluğuna gizlenmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

(TY)

Ali Yerlikaya içişleri bakanı uyuşturucu ticareti Hayvan Hakları metamfetamin
