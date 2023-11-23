ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 08:44
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 08:46
1 dk Okuma

Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/siirt-te-maden-ocaginda-gocuk-3-isci-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: AA

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında bugün 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi, “Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir” dedi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, göçüğe ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

Eylül’de iş cinayetlerinde en az 151 kişi öldü
Eylül’de iş cinayetlerinde en az 151 kişi öldü
10 Ekim 2023

(AS)

iş cinayeti madende iş cinayeti
Sayfa Başına Git