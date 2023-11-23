Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında bugün 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi, “Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir” dedi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, göçüğe ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

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(AS)