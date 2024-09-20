Siirt'te hastane işitme sorunu olan hastayı geri çevirdi. Gerekçe: "Türkçe bilmiyor"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’ne tedavi için başvuran hasta Türkçe bilmediği için tedavi edilmedi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, muayeneyi gerçekleştiren doktor, test için hazırlanan belgeye “Hasta, Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülemedi” şeklinde not düştü. Doktor, hasta Fatma Sürmeli'nin farklı bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti.

‘Kürtçe bilenler vardı’

17 Eylül'de Fatma Sürmeli'nin hastaneye gittiklerini aktaran oğlu Abbas Sümeli, annesinin kulağında "duyma yetisi olmadığı için" hastanede işitme testi için işleme sevk edildiklerini söyledi.

Abbas Sürmeli, "Burada bir cihaza tuttular. Ardından annem doktora göründü ve Diyarbakır veya Batman'a gitmemizi istediler." dedi. Sürmeli kendilerine verilen belgeye baktıklarında "Hasta Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülemedi" yazılı olduğunu gördüklerini söyledi.

Abbas Sürmeli, "orada tercüme edebilirdik ancak tercüme talepleri olmadı, direkt başka yere götürmemizi istediler." dedi. "Orada Kürtçe bilenler de vardı. Biz de vardık ancak başka kente gitmemiz istendi.” diye ekledi.

"Hastaların çoğu Türkçe bilmiyor"

Annesinin Türkçe bilmediğini, anadilinde sağlık hizmeti talebinde bulunduğu için tedavisinin yapılmadığını belirten Sürmeli, “Kent halkının büyük bir kısmı Kürt, hastaneye gelenlerin çoğu Türkçe bilmiyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Anadilimizde sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Doktor için Sağlık Bakanlığı’na şikâyette bulunduklarını dile getiren Sümeli, hastanedeki muameleyle annesinin "tedaviye erişim hakkının engellendiği"ni söyledi.

Dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de öğrenimlerini tamamlayarak sağlık hzimetine giren tüm hekimler kendi dillerinde aynı meslek ilkeleri ve ahlakına bağlılık andı içiyor. Bu andın girişinde hekimler kendilerini şu sözlerle bağlıyor:

Hekimlik andı "[...]



"Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime [...] ant içerim."

SRT Testi nedir ve çokdillilik

koşullarına uyarlanabilir mi? SRT testi genellikle Konuşma Algılama Eşiği belirleme için gerçekleştiriliyor. SRT bir kişinin bildik kelimeleri tanıyabileceği ve tekrarlayabileceği en düşük ses yoğunluğu (desibel) seviyesini ölçmek için kullanılan bir odyolojik değerlendirme. Bu test daha geniş bir işitme değerlendirmesinin bir parçası olarak konuşmanın bir birey için anlaşılır hale geldiği eşiği belirlemeye yardımcı oluyor. SRT testi hastanın belirli kelimeleri tanımasını ve tekrarlamasını gerektirir, bu nedenle doğru sonuçlar için dili anlamak çok önemlidir. SRT testi için genellikle doktor ve hastanın ortak bir dili paylaşması veya en azından hastanın testte kullanılan kelimelere aşina olması gerekir. Bununla birlikte çok dilli ortamlarda bu sorunu ele almak için, o dile özgü standartlaştırılmış kelime listeleri mevcut olduğu takdirde, SRT testi hastanın ana dilindeki kelimeler kullanılarak yapılabilir. Aksi takdirde, teste aşina bir tercüman da yardımcı olabilir. Amaç, testin geçerli olması için hastanın kelimeleri açıkça anlaması ve tekrarlamasıdır. Klinikçi ve hastanın ortak bir dili paylaşmadığı durumlarda, teste aşina bir tercüman yardımcı olabilirse de, zorlu çok dilli vakalarda, odyologlar saf ton odyometrisi (dil gerektirmeyen) veya diğer sözsüz konuşma ayrımı testleri gibi alternatif işitme değerlendirme formlarını da kullanabilirler.

(AEK)