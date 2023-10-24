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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 10:22
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 10:29
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Siirt'te beş kişi tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İdil'de gözaltına alınan beş kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/siirt-te-bes-kisi-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Şırnak'ın İdil ilçe merkezi ve Oyalı köyünde 19 Ekim'de yapılan baskınlarda gözaltına alınan beş kişi tutuklandı.

MA'nın haberine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Genel Meclisi üyesi Adnan Bel ile Hakim Kaş, Ahmet Boya, Emin Soyal ve Yasin Acar, dün (23 Ekim) Siirt Adliyesi’ne sevk edildi.

İfadelerinin ardından "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

(NT)

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