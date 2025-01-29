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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 10:27
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Siirt Belediyesi’ne kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’yı kayyım olarak atadı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Siirt Belediyesi’ne kayyım atandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın “geçici bir tedbir olarak” görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Alağaş’ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın ‘Belediye Başkan Vekili’ olarak görevlendirildiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, belediye binasını ablukaya alan polisler, belediye eş başkanlarına kayyım atandığını bildirdi. Belediye binasına Türk bayrağı asılırken, yurttaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Alağaş, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımlarda, “Siirt Belediyesi’ne kayyım atandı. Siirt halkının iradesi gasp edildi” dedi.

Öte yandan, Siirt Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlernin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Belediyeden 'kayyım' paylaşımı

Siirt Belediyesi’nin X hesabından, “Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya Siirt Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı” notuyla Vali Kızılkaya’nın makam odasında çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğraf Bilgisi

Ne olmuştu?

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün (28 Ocak) Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Siirt’i, yüzde 49,64 oy oranıyla (37 bin 216 oy) DEM Parti kazanmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
sofya alağaş dem parti kayyım atamaları siirt belediyesi
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