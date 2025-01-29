İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın “geçici bir tedbir olarak” görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Açıklamada, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Alağaş’ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın ‘Belediye Başkan Vekili’ olarak görevlendirildiği belirtildi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, belediye binasını ablukaya alan polisler, belediye eş başkanlarına kayyım atandığını bildirdi. Belediye binasına Türk bayrağı asılırken, yurttaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.
Alağaş, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımlarda, “Siirt Belediyesi’ne kayyım atandı. Siirt halkının iradesi gasp edildi” dedi.
Öte yandan, Siirt Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlernin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Belediyeden 'kayyım' paylaşımı
Siirt Belediyesi’nin X hesabından, “Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya Siirt Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı” notuyla Vali Kızılkaya’nın makam odasında çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Ne olmuştu?
Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün (28 Ocak) Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Siirt’i, yüzde 49,64 oy oranıyla (37 bin 216 oy) DEM Parti kazanmıştı.
(VC)