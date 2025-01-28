Siirt Belediye Eş Başkanı Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın yedinci ve karar duruşması bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Alağaş’ın katılmadığı duruşmada Alağaş’ı avukatları Resul Temur, MLS Eş Direktörü Veysel Ok ve Pirozhan Karali temsil etti.

Duruşmayı Almanya Türkiye Büyükelçiliği yetkilisi, DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, Adalet Kaya, Siirt Belediyesi Meclis üyeleri, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) yöneticileri ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda kişi takip etti.

Duruşmayı çok sayıda sivil polis de izledi. Ayrıca polis adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sofya Alağaş, Jin News Haber Müdürü olduğu dönemde ajansın kullandığı haber dili, haber görselleri, atılan haber başlıkları ve yayın politikası gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi” olmakla suçlanıyordu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,64 oy alan Sofya Alağaş halen Mehmet Kaysi ile birlikte Siirt Belediye Eş Başkanı görevini yürütüyor.

İddia makamı, Alağaş hakkındaki görüşünü tekrar etti.

“Dosya alelacele hazırlandı”

Esasa karşı savunma yapan Avukat Resul Temur, Alağaş’ın 31 Mart yerel seçimlerinde Siirt Belediyesi Eş Başkanı seçilmesiyle mahkemenin dava dosyasına politik müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

Dosyanın esas olarak Alağaş’ın gazetecilik faaliyetleri üzerine açıldığını hatırlatan Temur, Alağaş’ın Siirt Belediye Eş Başkanı seçilmesiyle mahkemenin dosyayı beklemekten vazgeçerek iddianamede yer almayan bir gizli tanığı kanıt olarak göstermesine dikkat çekti.

Temur, “İddianamede yer almayan bir tanığı dinlemek Ceza Muhakemesi Kanununun 172. maddesine aykırı. Savcı alelacele bir mütalaa hazırladı. İddianamenin 11 ve 12 sayfasını kopyalayıp mütalaa hazırlanmış. Bu da dosyanın alelacele hazırlandığını gösteriyor." dedi.

“Basın Kanununa aykırı hareket edildi”

Alağaş’ın Jin News haber müdürlüğü görevi nedeniyle açılan soruşturmanın başlamasından bu yana 50 gazetecinin gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Resul Temur, Jin News’un ajansı haberciliği yaptığını vurguladı ve mahkemenin Basın Kanununa aykırı hareket ettiğine dikkat çekti:

144 bin 605 haber içinden sadece 104 haber çekilip manipülasyon yaratılmaya çalışılıyor. Bu da bir cezalandırma arzusuyla hareket edildiğini gösteriyor. Bu dosyada hep vurguladığımız bir nokta var. Jin News ajans haberciliği yapıyor ve Basın Kanunu'nda süreli yayınlara dair 4 aylık muhakeme şartı var. Dosyadaki tüm haberler açısından dava açma süresi kaçmıştır.

“İddianamenin sadece 10 sayfası müvekkile yönelik”

MLSA Eş Direktörlü ve aynı zamanda Alağaş’ın avukatı olan Veysel Ok ise esas olarak Alağaş’ın gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olan davada iddianamenin usule ve Basın Kanununa aykırı olduğunu vurguladı:

İddianameye baktığımızda Basın Kanunu ve tüm hukuku çiğneyen bir iddianame olduğunu görüyoruz. Toplumsal algı da iddianame ile oluşturulmuş durumda. Müvekkil hakkında hazırlanan 383 sayfalık iddianamenin 200 sayfası KCK örgütünün işleyişi ve yapısı anlatılmış. Sadece iddianamenin 10 sayfası müvekkile yönelik suçlamalara ayrılmış.

"Kürt basını haber yapınca suç oluyor"

Ok, mahkemenin Alağaş'ın haberlerinin "örgüt üyeliği" iddiasıyla ilişkisini nedenleriyle ortaya koymadığını ifade etti:

Basında son iki ayda Öcalan ile ilgili en az 200 bin haber yapıldı. A Haber ve diğer kanallar Öcalan ile ilgili haber yapıyor ancak Kürt basını yapınca suç oluyor. Bir gazetecinin evine gittiğinizde tabii ki haber görseli ile, haber ile karşılaşacaksınız. Bir evde haber ya da kitap bulduğunuzda o kişiyi örgüt ile ilişkilendiremezsiniz. Bu ilişkiyi nedenleriyle ortaya koymak zorundasınız.

İddianamede savcının Alağaş’ın zaman aşımına uğrayan haberlerini cezalandırma gerekçesi yaptığını vurgulayan Ok, Jin News'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı olmadığını dair Ankara’da verilen bir kararı mahkemeye sundu ve şöyle dedi:

"Basılı eserlerde dava açma süresi Basın Kanununda açıkça yazılmıştır. Bu kesindir. Savcı zaman aşımına uğramış haberleri cezalandırma gerekçesi yapıyor. Bunun yanında yargılama hızlandırılıyor. Ceza verilirse bu karar, zaman aşımı yönünden kesinlikle bozulacaktır"

Ayrıca Ok, davada zamanaşımı ve Sofya Alağaş’ın statüsü konusunda bir hukuki netlik olmadığına dikkat çekti.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Avukat Veysel Ok, davada Alağaş'ın sadece gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını ve 6 yıl 3 ay ağır hapse mahkum edildiğini vurgulayarak karara itiraz için gerekli hukuki yolların kullanılacağını belirtti:

Duruşma sonunda yapılan açıklamada Sofya Alağaş, tepeden gelen talimat sonucunda davanın karara çıktığını ve ceza verildiğini söyledi.

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok ise davada sadece gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını ve Alağaş'ın sadece haber yaptığı için 6 yıl 3 ay ağır… pic.twitter.com/CgwIe5hYgL — MLSA Dava Takip (@MLSADavaTakip) January 28, 2025

Hatimoğulları: "Yerel demokrasiye apaçık bir saldırı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında Alağaş’a verilen tutuklama kararına tepki gösterdi.

Hatimoğulları "Bu karar halkın iradesine, yerel demokrasiye apaçık bir saldırı ve darbedir. Belediye eş başkanlarımızı hedef alan bu saldırıları ve barış arayışlarını bu şekilde baltalamalarını kabul etmiyoruz” dedi.

DEM Parti, Alağaş'a verilen hapis cezasını "iktidarın ısmarlama siyasi kararı" olarak nitelendirerek, "AKP iktidarının başvurduğu antidemokratik yöntemler, seçim günü ortaya çıkan sandık iradesinden intikam alınmasını amaçlamaktadır" dedi.

Davanın arkaplanı Sofya Alağaş, Jin News Haber Müdürü olduğu dönemde yaptığı gazetecilik faaliyetleri ve ajansın yayın politikası gerekçe gösterilerek 16 Haziran 2022’de 16 gazeteci meslektaşıyla birlikte "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bir yıllık tutukluluğun ardından Alağaş yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti. Seçimlerden sonra yeni soruşturmalar Ancak Alağaş’ın 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerinde DEM Parti'den Siirt Belediye Eş Başkanı seçilmesiyle davanın seyri değişti. 22 Ekim 2024’te görülen davanın beşinci duruşmasında Alağaş hakkında Diyarbakır ve Siirt’te “örgüt üyesi olmak” iddialarıyla 2024 yılında iki soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Mahkeme, bu soruşturmalar ile Alağaş’ın yargılandığı Jin News davası arasında hukuki veya fiili kesinti bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturma dosyalarının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Ancak 9 Ocak’ta görülen davanın altıncı duruşmasında mahkeme bu ara kararından vazgeçti. Duruşma savcısı ise esas hakkında hızla bir mütalaa hazırlayarak Alağaş’ın “örgüt üyesi olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

(EC)