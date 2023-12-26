SİHA saldırısında Demokratik Suriye Meclisi binası vuruldu

Rojava’nın Dirbesiyê kentinde Demokratik Suriye Meclisi’ne (MSD) ait bir bina TSK'ye ait bir SİHA tarafından vuruldu.



Rudaw'ın haberine göre, yerel kaynaklar saldırının TSİ 20:00 dolaylarında gerçekleştiğini söyledi. Merkezin Dirbesiyê’de bir fırının yakınında bulunduğu bildirildi.

Gene Dirbesiyê sakinlerinden Eşref El Kiya'nın evi de TSK’ye ait bir SİHA tarafından vuruldu. Son saldırılarda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

24 Aralık'tan bu yana TSK'ye ait hava araçları Rojava’daki alt yapı tesislerini vuruyor. Saldırılarda şu ana kadar 8 kişi öldürüldü çoğu sivil 18 kişi de yaralandı.

Öldürülen 6 sivilin cenazeleri Qamişlo'da kaldırıldı

North Press'in haberine göre, Pazartesi günü Qamişlo'ya yönelik TSK hava saldırılarında öldürülen 6 sivilin cenazeleri Salı günü binlerce kişinin katıldığı bir törenle kaldırıldı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) yetkililerinin de hazır bulunduğu törende sivil halka yönelik saldırılar kınandı.

Süregiden hava saldırıları dalgası 23 Aralık'ta 33 hedefe yönelik olarak başlatıldı. Vurulan yerler arasında Allay mahallesindeki bir sanayi tesisi, bir basımevi, bir buğday silosu, bir çimento fabrikası, bir değirmen, bir tekstil fabrikası ve Qamişlo tren istasyonu da var. Saldırıya uğrayan bölgede binlerce IŞİD tutuklusunun bulunduğu bir cezaevi de yer alıyor. TSK saldırılarında ayrıca Segerka köyü ve Qamişlo'nun doğusundaki Şork köyünde yer alan bir çimento fabrikası da vuruldu.

North Press Dökümantasyon Merkezi'nin kayıtlarına göre, saldırılarda aralarında iki kadının da bulunduğu 10 sivil öldürüldü ve yedi kadın ve iki çocuğun yer aldığı 25 kişi de yaralandı.

Mazlum Abdi: "Tehlikeli bir dönüm noktasındayız"

Saldırılar üzerine verdiği demeçte Suriye Demokratrik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Türkiye'nin saldırıları bugün tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştı" dedi ve saldırıların bölgenin altyapılarını ve sivil tesisleri hedef alacak şekilde yayıldığına işaret etti.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi de kontrolündeki bölgelere yönelik TSK’nin kara ve hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklamasında uğranılan kayıpların bir dökümünü yaptı ve insan hakları kuruluşlarını Türkiye'nin saldırıları karşısında tutum almaya çağırdı.

Özerk Yönetim: TSK saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti

(AEK)



