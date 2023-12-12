Sight and Sound’a göre 2023’ün en iyi filmi ‘Dolunay Katilleri’

Sight and Sound dergisi, 2023’ün en iyi 50 filmini açıkladı.

Listenin ilk sırasında Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmi yer alıyor.

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro'yu buluşturan film, David Grann’in aynı adlı romanından uyarlandı. 1920’lerde ABD’deki Osage Cinayetleri’ni odağına alan film, Oscar'ın en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Britanya Film Enstitüsü (BFI) tarafından yayımlanan ve 1952 yılından beri devam eden Sight and Sound'un duyurduğu liste, 100'den fazla katılımcının oylarıyla belirlendi.

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Dergi, listeyle okurlarını ve sinema izleyicisini "Milyonlarca sterlinlik pazarlama gücü ve dev tanıtım bütçeleriyle kutsanmış filmlerin ötesine geçmeye, çok konuşulanlardan ziyade yeni filmler ve yönetmenler keşfetmeye" teşvik etmeyi amaçlıyor.

Poor Things, Yorgos Lanthimos

En iyi 10 yapım

Derginin 2023’ün en iyi filmleri listesinin ilk 10’u şöyle:

Dolunay Katilleri / Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese) The Zone of Interest (Jonathan Glazer) Başka Bir Hayatta / Past Lives (Celine Song) Zavallılar / Poor Things (Yorgos Lanthimos) Oppenheimer (Christopher Nolan) Barbie (Greta Gerwig) Pasajlar / Passages (Ira Sachs) Bir Düşüşün Anatomisi / Anatomie d’une chut (Justine Triet) Do Not Expect Too Much from the End of the World (Radu Jude) Bir Skandalın Peşinde / May December (Todd Haynes)

Listede, senenin öne çıkan filmlerinden “All of Us Strangers” 12, “Saint Omer” ise 15. sırada yerini aldı. Christian Petzold imzalı “Afire” ise 23. sırada.

Listenin tamamını ve filmlerle ilgili yorumları (İngilizce) görmek için tıklayın. (TY)