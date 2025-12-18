Sigara paketlerinde bandrol rengi değişti

Türkiye’de sigara paketleri üzerinde uzun süredir kullanılan sarı renkli bandroller yerini mavi-yeşil tonlardaki yeni bandrollere bıraktı. Bandrol rengindeki değişiklik, özellikle sosyal medyada “sahte ürün” endişelerine yol açtı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre söz konusu değişiklik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen resmi ve kalıcı bir uygulama kapsamında gerçekleştirildi. Yeni bandrollerin ölçüleri ve kullanım biçimi önceki bandrollerle aynı olurken, yalnızca renklerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Ayrıca yeni bandrollerde güvenlik unsurlarının artırıldığı, bu sayede sahtecilikle mücadelede daha güçlü bir koruma sağlanmasının hedeflendiği söylendi.Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bandrol değişimiyle ilgili çok sayıda soru aldıklarını belirterek, “Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu. ‘Bu bandroller sahte mi?’ diye çok mesaj geliyor. Sağdaki mavi renkli bandroller yeni basılan bandrollerdir” dedi.

