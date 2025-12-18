ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:53 18 Aralık 2025 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 13:54 18 Aralık 2025 13:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Sigara paketlerinde bandrol rengi değişti

Yeni bandrollerin ölçüleri ve kullanım biçimi önceki bandrollerle aynı olurken, yalnızca renklerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sigara paketlerinde bandrol rengi değişti

Türkiye’de sigara paketleri üzerinde uzun süredir kullanılan sarı renkli bandroller yerini mavi-yeşil tonlardaki yeni bandrollere bıraktı. Bandrol rengindeki değişiklik, özellikle sosyal medyada “sahte ürün” endişelerine yol açtı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre söz konusu değişiklik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen resmi ve kalıcı bir uygulama kapsamında gerçekleştirildi. Yeni bandrollerin ölçüleri ve kullanım biçimi önceki bandrollerle aynı olurken, yalnızca renklerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Ayrıca yeni bandrollerde güvenlik unsurlarının artırıldığı, bu sayede sahtecilikle mücadelede daha güçlü bir koruma sağlanmasının hedeflendiği söylendi.Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bandrol değişimiyle ilgili çok sayıda soru aldıklarını belirterek, “Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu. ‘Bu bandroller sahte mi?’ diye çok mesaj geliyor. Sağdaki mavi renkli bandroller yeni basılan bandrollerdir” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sigara alanları sigara bırakmak isteyenler
ilgili haberler
Bir daha asla*: Arjantin ve Yatakta Sigara İçmenin Zararları
24 Ağustos 2024
/yazi/bir-daha-asla-arjantin-ve-yatakta-sigara-icmenin-zararlari-298920
TİHEK, sigara içilmeyen koğuşta kalmak isteyen mahkûmu haklı buldu
22 Ağustos 2024
/haber/tihek-sigara-icilmeyen-kogusta-kalmak-isteyen-mahkumu-hakli-buldu-298862
DSÖ'den elektronik sigaraya karşı acil eylem çağrısı
15 Aralık 2023
/haber/dso-den-elektronik-sigaraya-karsi-acil-eylem-cagrisi-289346
Sigarada Philip Morris grubuna 5 lira zam
4 Eylül 2023
/haber/sigarada-philip-morris-grubuna-5-lira-zam-283518
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bir daha asla*: Arjantin ve Yatakta Sigara İçmenin Zararları
24 Ağustos 2024
/yazi/bir-daha-asla-arjantin-ve-yatakta-sigara-icmenin-zararlari-298920
TİHEK, sigara içilmeyen koğuşta kalmak isteyen mahkûmu haklı buldu
22 Ağustos 2024
/haber/tihek-sigara-icilmeyen-kogusta-kalmak-isteyen-mahkumu-hakli-buldu-298862
DSÖ'den elektronik sigaraya karşı acil eylem çağrısı
15 Aralık 2023
/haber/dso-den-elektronik-sigaraya-karsi-acil-eylem-cagrisi-289346
Sigarada Philip Morris grubuna 5 lira zam
4 Eylül 2023
/haber/sigarada-philip-morris-grubuna-5-lira-zam-283518
Sayfa Başına Git