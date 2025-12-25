"Şiddete karşı barışçıl okul kültürü inşa edilmeli"

Eğitim-Sen’in yayımladığı raporda, Ankara’dan Samsun’a, Mersin’den Manisa’ya kadar birçok kentte yaşanan şiddet ve istismar vakalarının eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu yapısal krizi gözler önüne serdiği ifade edildi. Raporda, “Son bir ay içinde yaşananlar, acil çözüm üretilmediği takdirde okulda şiddetin artarak devam edeceğinin işaretlerini vermektedir” denildi.

Eğitim İzleme Raporu verileri bize ne söylüyor?

"Öğretmeni itibarsızlaştıran eğitim politikalarının sonucu"

Raporda Mersin Anamur’da bir okul müdürünün 12 yaşındaki öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğraması, Samsun’da öğretmenlerin veliler tarafından darp edilmesi, Bursa İnegöl’de bir okul müdürünün öğrenciye şiddet uygulaması ve Ankara’da öğretmenlere yönelik akran zorbalığının sosyal medyaya yansıması gibi olaylar sıralandı. Şırnak Cizre’de yaşanan cinsel istismar vakası ile Manisa Turgutlu’da otizmli bir öğrencinin okul yönetimi tarafından şiddete maruz bırakılması da raporda yer aldı.

Eğitim-Sen, Manisa Turgutlu’da yaşanan taciz olayını açığa çıkaran bir öğretmenin, “okulun adını çıkardığı” gerekçesiyle sistematik mobbinge maruz bırakılmasını, şiddetin idari bir silah olarak da kullanıldığının kanıtı olarak değerlendirdi. Sendikaya göre bu tablo, öğretmeni itibarsızlaştıran ve yalnızlaştıran eğitim politikalarının doğrudan sonucu.

"Çözüm baskı ve korku mekanları değil"

Raporda, şiddetin x-ray cihazları ve kolluk önlemleriyle çözülemeyeceği vurgulanarak rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, psikolojik danışman sayısının artırılması ve her okul için “Krize Müdahale ve Eylem Planı” oluşturulması çağrısı yapıldı. Eğitim-Sen, aile içi şiddeti önleyici mekanizmaların kurulmasını ve ebeveyn eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını da çözüm önerileri arasında sıraladı.

Eğitim-Sen’e göre ÇEDES ve benzeri projeler, MESEM’lerde çocuk işçiliğinin meşrulaştırılması ve liyakatsiz atamalar eğitim sistemindeki çürümeyi derinleştiriyor. Sendika, çözümün “baskı ve korku mekânları” yerine, katılımcı, dayanışmacı ve barışçıl bir okul kültürünün inşa edilmesinden geçtiğini vurguladı.

(NÖ)