"Şiddete cezasızlık getiren bir infaz düzenlemesine geçit vermeyeceğiz"

Kdaın ve LGBTİ+ haklarına dair mücadele yürüten 65 sivil toplum ürgütü iktidarın gündeminde olan yeni infaz düzenlemesine dair yazılı açıklama yayınladı.

Düzenlemeye göre, çocukları istismar eden ve şiddet uygulayan erkeklerin serbest bırakılacağı iddia ediliyor.

"Adalete erişim konusunda kaygılıyız"

65 örgütün açıklaması şöyle:

"Son günlerde basına yansıyan haberlerden, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni infaz düzenlemesiyle, pek çok mahkûmun cezasını tamamlamadan tahliye edilmesine yol açacak örtülü bir affın gündemde olduğunu öğrendik. Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen cinsel saldırı, cinsel istismar, cinayet ve yaralama suçlarından infaz edilen cezaları da kapsayan bu tasarıya dair haberleri endişeyle takip ediyoruz.

Kadınlara, LGBTİ+'lara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ve şiddet suçlarına dair Türkiye’deki temel sorunlardan biri cezasızlıktır. Kamuoyunda infial yaratan çeşitli örneklerde sıklıkla popülist bir talep olarak cezaların artırılması talebi gündeme geliyor, biz kadın ve LGBTİ+ örgütleri ise her vesilede asıl sorunun cezaların süresi değil infazı olduğunu dile getiriyoruz. Bu tasarı, ceza infaz sistemine ve dolayısıyla adalete erişime dair kaygılarımızı artırıyor.

Mevcut durumda, kadınların adalete erişimlerinde köklü ve katmanlı sorunlar bulunuyor. Kadınların yeterli hukuki bilgi ve desteğe erişememesi, soruşturma aşamasında makul sürenin aşılması, yargılamaların çok uzun sürmesi ve yakalama kararlarının uygulanmaması gibi sorunların yanı sıra mahkeme salonlarında hakimlerin şiddet faillerine ceza vermemeye yönelik tutumları adalete erişimi zorlu hale getiriyor.

Hakimler, cezaları genellikle alt sınırdan verdikleri gibi takdiri indirim (iyi hal indirimi) uyguluyorlar. Kasten yaralama, tehdit, hakaret suçları için genellikle hükmedilen indirimli hapis cezası adli para cezasına çevriliyor, ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile para cezası dahi fiilen ödenmiyor.

Yerel mahkeme ceza verdiğinde ise kararın Yargıtay tarafından bozulduğu örnekler ise özellikle cinsel suçlarda çok yaygın. 2023 yılında yapılan infaz düzenlemesinin bir sonucu olarak, şiddet failleri çok kısa bir süreyi kapalı cezaevinde geçirdikten sonra açık cezaevine geçme, denetimli serbestlikten yararlanma hakkı kazandı.

Bu tablonun yarattığı fiili cezasızlığa rağmen ceza almış suçluların ise bu düzenleme ile salıverilecek olması, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları suç olmaktan çıkarmaktır. Adalet duygusunu zedelediği gibi, faillere cesaret aşılayan ve devletin kendi şiddetle mücadele mekanizmalarını da işlevsiz hale getiren bu düzenlemede “kadın ve çocuklara karşı suçlara dair” istisna getirilmesini talep ediyoruz.

Kadınları ve çocukları şiddete karşı korumak ve adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak devletin sorumluluğudur. Biz kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak devletin bu sorumluluğunu yerine getirmesinin takipçisiyiz."