"Şiddet içerikli oyunlara dikkat edilmeli, oyun içerikleri incelenmeli"

Okullarda hızla yayılan kanlı para oyunu velilerde endişe yaratıyor. Bir madeni para ile oynanan ve ilk olarak Tik Tok uygulamasında görülen ‘oyun’, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar arasında hızla yayılırken, uzmanlar, kanlı para oyununun, çocuklarda kalıcı hasarlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Arslan Özdemir, velilerin, çocukların şiddeti teşvik eden içeriklere ulaşamaması için önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Çocukların internet üzerinden şiddet içerikli oyunlara kolayca erişebildiğine veya şiddet içerikli oyunları arkadaşlarından görüp oynamak isteyebileceklerine dikkat çeken Özdemir, bu tür oyunları çocukların gerçek dünyadaki sorunlardan bir kaçış yolu olarak görebildiğini söyledi:

“Bu oyunlar, çocuklara gerçek dünyadaki sorunlarından uzaklaşma imkânı sunabilir. Bazı çocuklar da şiddet içeren oyunlar oynayarak duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu oyunlar, çocuklara öfke, korku veya endişe gibi duyguları ifade etme imkânı sunabilir.”

Saldırganlık davranışlarını artırabilir

“Kanlı para oyunu” gibi şiddet içerikli oyunların, çocuklarda saldırganlık davranışlarının artmasına yol açabileceğine de dikkat çeken Özdemir; bu tür oyunların çocukların şiddeti normalleştirmelerine ve şiddeti bir sorun olarak görmemelerine neden olabileceğini, şiddeti bir çözüm olarak görmelerine ve şiddete başvurma olasılıklarının artabileceğini vurguladı.

“Kanlı Para Oyunu” nasıl oynanıyor? Madeni paranın havaya atılması ile başlanan oyunda, çocuk elinin tersi ile parayı havada tutmaya çalışıyor ve parmaklar arasında sıkıştırılan para çocuğun “kanlı para,” diyerek masaya üç kez vurması ile devam ediyor. Eğer çocuk parayı düşürürse cezalandırılıyor ve çocuk elini yumruk yaparak masaya dik bir şekilde koyuyor. Karşısındaki çocuk madeni para ile diğer çocuğun el eklemlerine, kanayana kadar vuruyor. Kimi çocukların “oyunun” daha kanlı olması için madeni paranın etrafına kesik attığı örneklere de rastlanıyor.

“Empati ve şefkat duygusunu köreltebilir”

“Kanlı para oyunu” gibi şiddet içerikli oyunların çocuklarda öfke, anksiyete ve depresyon gibi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Özdemir, bu tür oyunları oynayan çocukların sosyal izolasyon yaşadığını belirtti:

“Şiddet içerikli oyunlar, çocuklarda sosyal izolasyona yol açabiliyor. Çocukların gerçek dünyadaki ilişkilerden uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Ayrıca bu tür oyunlar çocuklarda empati ve şefkati azaltabilir; çocukların başkalarının acılarını anlamalarına ve başkalarına karşı şefkat duymalarına engel olabilir.”

“Eklemlerde kırıklar, yaralarda enfeksiyon oluşabiliyor”

Diyarbakır’da da “Kanlı para oyununa” rastlandığını ifade eden Özdemir, bazı okullarda yasaklansa da yasaklamanın tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yine çocuklar arasında yaygınlaşan “PUBG” oyununu da hatırlatan ve CİMER’e bu oyunun tehlikelerine dikkat çekip oyunun yasaklanmasını istediği bir başvuruda bulunduğunu söyleyen Özdemir, “oyunun uluslararası bir platformda yayınlanması nedeniyle erişime engellenmesinin mümkün olmadığı” şeklinde bir cevap aldığını aktardı.

Diyarbakır’da da rastlandı

Diyarbakır’da, Güneydoğu Ekspres gazetesinden Güneş Ocağa’ya konuşan Yeter Avcı isimli vatandaş, “Oğlum 12 yaşında. Sokakta arkadaşlarıyla bu oyunu oynamışlar. Eve geldiğinde elleri kan revan içindeydi. Çok korktum. Eklemlerinde kırıklar oluşmuş. İşin kötü tarafı yaralar oluşuyor ve enfeksiyon kapıyor, bu da daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Neyse ki anında hastane götürdük. Bu oyun çok tehlikeli. Aileler çocuklarını uyarmalı. Ve bu oyuna karşı önlemler alınmalı,” demişti.

“Oyun seçerken içeriği dikkatle incelenmeli”

Ebeveynler ile eğitimcilerin şiddet içerikli oyunların olumsuz etkileri konusundaki farkındalıklarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, çocukların mobil cihazlardan istediği oyuna ulaşabilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, çocukların alternatif oyunlara yönlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Şiddet içermeyen ve eğitici nitelikteki oyunların geliştirilmesi ve bu oyunların teşvik edilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

(BA/HA)