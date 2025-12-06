Şiddet faili Sözcü TV’de işe başladı, kadınlar tepki gösterdi

Sözcü TV’de yürütülen yeniden yapılanma süreci, kanalın kadrosuna alınan bir isim nedeniyle tepkilere neden oldu. Tepkiye neden olan isim şiddet faili, bir dönem eşi olan gazeteci Kübra Eken’i ağır şekilde yaralamaktan yargılanıp ceza alan Neptün Bülent Eken.

Kübra Eken, doğumdan kısa süre sonra beyin kanaması geçirmiş, aylarca hastanede tedavi görmüş ve felç kalmıştı. Sonrasında çift boşanmıştı. Bilinci açıldıktan sonra verdiği ilk ifadede, eşinin kendisine yumrukla vurduğunu belirttiği aktarılmıştı. Adli Tıp raporunda da darbın tıbben doğrulandığı belirtilmişti. Yargılama sonucunda mahkeme, Neptün Bülent Eken’i cezaevine göndermişti.

Eken’in Sözcü TV’de çalışmaya başlamasına kadınlar tepki gösterdi.

“Burak Akbay, böyle bir isme nasıl izin verir?”

Kadınlar, kanalın sahibi Burak Akbay’ın bu atamaya nasıl onay verdiğini sordu ve “Kadına şiddetin normalleştirildiği bir ülkede bir susma daha istemiyoruz” diyerek Sözcü TV yönetimini açıklama yapmaya çağırdı.

Daha önce Halk TV'de çalışan Neptün Eken'e karşı kadınlar, herkesi Sözcü TV'ye seslerinin duyurulmasında destek olmaya ve dayanışmaya çağırdı:

"Burak Akbay, böyle bir isme nasıl izin verebilir? Kadına şiddetin normalleştirildiği bir ülkeye bir “susma” daha eklemeyeceğiz. Bu kabul edilemez. Kadına şiddet uygulayan birinin Türkiye’nin önemli bir haber kanalında çalışmasına sessiz kalmayın.

Tepkinizi gösterin.

Ses verin.

Unutmayın: Susarsak, yarın bir başkasının canı yanacak. #SözcüTV, #KübraEken, #KadınaŞiddeteHayır, #SözcüSessizKalma ve #SözcüTVdeKadınDüşmanıİstemiyoruz öne çıkıyor."

Kübra Eken'e ne oldu?

Beş dil bilen ve uluslararası gazetecilik alanında yüksek lisans yapan Kübra Eken, kariyerinin ardından Türkiye’ye dönmüş ve 2011’de evlenmişti.

2014'te doğumdan iki gün sonra hastaneye kaldırılan Eken’in, ilk başta “sezaryen komplikasyonu” nedeniyle beyin kanaması geçirdiği öne sürülse de, daha sonra doktorun darp bulgularını bildirmesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Mahkemede Kübra Eken, harf tablosuyla “Kafama vurdu” ve “Neptün” ifadelerini yazmıştı. Sanık Eken ise suçlamaları reddetmişti.

İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013'te doğum yaptığı, taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilmişti.



Eken'in beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildiği ifade edilen iddianamede, adli tıp uzmanının, Kübra Eken'in kulak üstündeki ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı, bir darp sonucu olabileceği ve bu durumun yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği aktarılmıştı.



İddianamede, bu kapsamda Neptün Bülent Eken'in eşi Kübra Eken'i, kasten yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı belirtilerek, sanığın 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Hakim Öztürk, sanık Neptün Bülent Eken'e, "Kasten yaralama" suçundan 15 ay hapis cezası vermişti. Sanığın fiilinden sonraki ve yargılama aşamasındaki davranışları ile geçmişini gerekçe gösteren Hakim Öztürk, 15 aylık cezayı "İyi hal" indirimi ile 12 ay 15 güne düşürmüştü. Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığını gerekçe göstererek cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetmişti.

(EMK)