Şiddet, adalet ve dayanışmanın izinde: “Arşivlik” Bülteni’nin 3. sayısı yayında

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV), üç ayda bir yayınlanan dijital bülteni Arşivlik’in üçüncü sayısını yayımladı. Bu sayı, feminist hafızayı şiddet, yasa, adalet ve dayanışma kavramları etrafında yeniden düşünmeye çağırıyor ve kadınların tarihsel ile güncel adalet arayışlarını görünür kılıyor.

Bülten, yalnızca kadın deneyimlerini belgelemekle kalmıyor; arşiv belgeleri, kişisel anlatılar ve eleştirel metinler aracılığıyla kadınların hayatta kalma, direnme ve söz kurma pratiklerini bir araya getiriyor. Üçüncü sayıda öne çıkan içerikler şunlar:

Ebru Aykut ’un Uma’nın Kılıcı adlı yazısı, Osmanlı arşivlerinden güncel şiddet politikalarına uzanan bir perspektifle erkek şiddeti, yasa, adalet ve dayanışmayı feminist bir bakışla ele alıyor.

Zeynep Naz İnansal , anneliği bitmeyen bir suçluluk ve yalnızlık hali olarak ele alan If I Had Legs I'd Kick You filmi incelemesini paylaşıyor.

Aylak Damla , Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından Mihri'nin yaşamını, Kim Mihri Belgeseli yönetmeni Berna Gençalp ile yaptığı söyleşi aracılığıyla aktarıyor.

Emine Gür , afetlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini nasıl derinleştirdiğini, feminist bir perspektifle Afetlere Karşı Feminist Mücadele Alanı Olarak Arşiv adlı yazısında inceliyor.

Füsun Ertuğ ve Nathalie Defne Gier , sırasıyla Yeter Aksu Özel Arşivi ve Canan Arın Arşivi hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

Nevval Sevindi , saçın kimlik, iktidar ve beden politikalarıyla kesişimini tartışıyor; kültürden sanata, sağlıktan inanca uzanan geniş bir çerçevede kadın bedeni üzerindeki toplumsal denetimi ve direniş biçimlerini inceliyor.

Nilgün Kıvırcık , patriyarkal şiddetin normlar, cezasızlık ve iktidar ilişkileri üzerinden nasıl yeniden üretildiğini feminist bir perspektifle ele alıyor (Şiddetin ve Bedenin Hafızası).

Tülin Tankut , Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi Selma Rıza üzerinden, kriz dönemlerinde görünmez kılınan kadın basın emekçilerinin direnişini arşivlerle görünür kılıyor (Selma Rıza'dan Bugüne: Kadınlar, Basın ve Mücadele).

Sevgi Uçan Çubukçu, Türkiye'de feminist akademi ve aktivizmin kuşaklararası sürekliliğini ve dönüşümünü, çoğul mücadele biçimleri üzerinden anlatıyor (Alışın, Her Yerdeyiz!).

Bültenin illüstrasyonları, çizer Bilge Güler tarafından hazırlandı. Arşivlik’in 3. sayısı, yazarların, arşivcilerin ve editoryal ekibin kolektif emeğiyle okurla buluşuyor.

Bülteni okumak için: Arşivlik 3. Sayı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Hakkında KEKBMV, Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olarak kadınların geçmişini araştırmacılara derli toplu sunmayı ve bugünün belgelerini gelecek nesiller için korumayı amaçlıyor. Osmanlı’dan günümüze kadınlara ait veya kadınlarla ilgili eser ve belgeleri barındıran Vakıf, aynı zamanda diğer kurumlarda bulunan belgelerin yerlerini tespit ederek bibliyografya ve arşiv katalogları hazırlıyor.

(EMK)