Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak

Türkiye genelinde bugünden itibaren etkisini gösterecek sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın bugün Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını söyledi:

“Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız.”

“Mevsim normallerinin üzerinde”

Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, “Bugünden itibaren hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Hafta sonu yağış bekleniyor

Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını da ekledi.

İstanbul’da iki gün 34 derece

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti.

İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi.

Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de bugün 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

Ankara Valiliği ve Belediyesinden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığı çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde seyredecek.

Ankara Valiliği konuya ilişkin uyarı yayımladı:

“Önümüzdeki günlerde Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklıklar, 34 dereceler civarında seyredecektir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi de sıcak havaya ilişkin açıklama yaptı: “Başkentimizde olumsuz durumlar yaşanmaması adına kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile yaşlılarımızın ve çocuklarımızın önümüzdeki günlerde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmalarını önemle rica ederiz.”

(AS)