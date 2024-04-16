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HABER
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 09:01
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 09:03
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Sıcaklıklar bugünden itibaren artıyor

Çevre Bakanı Özhaseki, “Ormanlarımızda havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sıcaklıklar bugünden itibaren artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini açıkladı:

“Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.”

(AS)

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