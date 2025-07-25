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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 15:29
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 15:30
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Sıcak hava, ülke genelinde etkisini daha da artıracak

Sıcaklık artışı gelecek hafta çarşamba gününe kadar sürecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Sıcak hava, ülke genelinde etkisini daha da artıracak
Ağrı'da sıcaktan bunalan çocuklar, köyün deresinde serinliyor. (Fotoğraf: AA)

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Pazartesi günü Ankara’da tahmin edilen en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağını ifade eden Yüksel, İzmir’de sıcaklıkların 39 ila 40 derece civarında, İstanbul’da ise 35 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

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Çarşamba gününe dek sürecek

Sıcaklık artışının gelecek hafta çarşamba gününe kadar süreceğini belirten Yüksel, sonrasında sıcaklıkların birkaç derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi.

Bazı kentlerde tahmin edilen en yüksek sıcaklık değerlerini de paylaşan Kenan Yüksel, Anadolu Ajansı muhabirine şöyle dedi:

Ankara’da 40, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 derece bekleniyor. Antalya'da termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. En yüksek değer olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa il merkezlerinde 45 ila 46 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte Aydın'da 43, Muğla'da 41, Konya'da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
aşırı sıcaklar iklim krizi mevsim normalleri
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